通緝犯拒檢逃逸！三峽街頭上演飛車追逐 警圍捕「連開14張罰單」最高罰4.38萬

[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導

新北市三峽區8日下午發生拒檢逃逸案件。一名59歲李姓男子騎乘機車行經中正路時，因行跡可疑引起巡邏員警注意，未料在警方示意停車檢查時，李男竟猛催油門逃逸，在市區一路違規疾駛，最終仍遭警方攔截圍捕。警方除查獲毒品外，並針對其逃逸過程中的14項交通違規逐一開單，最高可處罰鍰4萬3,800元，全案依法移送。

新北市三峽區8日下午發生拒檢逃逸案件。（圖／翻攝畫面）

警方指出，當天下午4時許，三峽派出所周姓員警執勤時，發現李男見到警力後神情閃躲、行為異常，隨即上前示意停車受檢。不料李男公然拒檢加速逃離，警方立即通報線上警力支援，展開攔截圍捕行動。

追逐過程中，李男無視其他用路人安全，多次闖紅燈、逆向行駛，甚至違規行駛人行道。經數分鐘追逐，警方在信義街口成功將其攔下制伏，並當場上銬。進一步查驗身分後，赫然發現李男身背兩項通緝，分別因酒駕案遭士林地檢署通緝，以及涉竊盜案被桃園地檢署通緝。

警方搜索其隨身物品時，起獲海洛因粉末及6支注射針筒，現場毒品快篩顯示，對第一級毒品海洛因及第二級毒品安非他命均呈陽性反應。除毒品罪嫌與通緝案件外，警方也就其逃逸期間的14項交通違規行為開出罰單，最高可處罰鍰4萬3,800元。全案偵訊後，已依毒品及公共危險等罪嫌移送新北地檢署偵辦，並一併解送歸案。

