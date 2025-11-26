通緝犯拒檢「金蟬脫殼」脫衣跑！好友襲警助逃逸 雙雙被捕

通緝犯「金蟬脫殼」，脫下背心掙脫員警。（圖／TVBS）

台北市兩名男子在凌晨時分遭警方攔查時，竟上演一場驚險的逃逐戰。其中一名呂姓男子因身背通緝令，面對警方盤查時選擇襲警並脫衣逃跑，上演「金蟬脫殼」戲碼；而同行的古姓友人也加入阻礙警方執法的行列，幫助呂嫌爭取逃脫時間。儘管兩人奮力反抗，最終仍被趕來支援的警力壓制在地。這起事件發生在台北市林森北路與錦州路口，整個過程充滿戲劇性，展現了通緝犯不惜一切代價逃避法網的決心。

事件發生在26日凌晨4點半，當時警方正在台北市林森北路與錦州路口附近巡邏。員警注意到兩名男子神色慌張，見到警察後立即快步離去，引起警方懷疑而一路跟隨。當警方將兩人攔下時，呂姓男子突然對警方發動攻擊，企圖逃脫；同時，他的同伴古姓男子也開始阻擋警方行動，場面一度混亂。在警方試圖控制呂嫌時，他使出「金蟬脫殼」的招數，脫下身上的背心往反方向逃跑。支援警力立即趕到現場協助，與兩名男子發生激烈扭打。雖然呂嫌一度被控制，但古嫌的介入為他創造了掙脫的機會，使他能再次拔腿狂奔。最終，經過一番搏鬥，兩名男子都被警方壓制在地。

中山二派出所副所長黃炤楠表示，經過查證，呂嫌是士林地檢署及新北地檢署等地發布的通緝犯。案件處理後，古嫌被以妨礙公務罪嫌移送；而呂嫌則因妨礙公務、傷害及通緝等多項罪名被帶回派出所製作筆錄，並移請相關單位續辦。這起事件顯示，呂姓嫌犯因身背通緝而不惜襲警逃逸，而他的好友為了幫他爭取脫身時間，也選擇動手阻礙警方執法，結果兩人都難逃法網，一同被帶進警局。這對「好朋友」最終換來了共同面對法律制裁的結果。

