通緝犯持刀襲警拒捕再劫車逃2天 花蓮警圍捕逮人送辦

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮59歲游姓通緝犯6日騎車遭警方攔查，游男拒絕攔檢衝撞警方，還亮刀反抗，還持刀搶奪停等紅燈的汽車逃逸，游男不敢返回平常住處逃亡2天，昨天鳳林警分局循線到花蓮市區圍捕，趁游男外出用餐時一擁而上壓制，依搶奪、妨害公務等罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。

鳳林警分局員警6日騎警車在台九線鳳林段巡邏時，發現游姓男子外型疑似是通緝的對象而開始尾隨，游男騎乘機車直接違規左轉平等路，立即鳴響示意停車盤查，但對方沒有接受攔檢，不想要被抓去關，不僅拒絕配合攔查、還持刀反抗，最後棄車跑離現場。

游男跑到台九線上，當時一名古姓女駕駛正停等紅燈，車門未上鎖，游男見狀打開後車門，古女見陌生人上車後方還有警方追捕，嚇得拿著包包逃下車，游男趁隙從後座鑽到前座，不顧警方阻擋，開車往北逃逸，之後把車輛棄置在豐田車站。

游男犯案後也不敢待在平常住處跟生活的地點，往北逃到花蓮市投靠友人，鳳林警分局針對游男的地緣關係、過去犯案的脈絡及可能出沒的地方搜索，鎖定游男躲在花蓮市大陳新村內，昨出動警力把游男附近路口、住處附近團團包圍，看到游男外出用餐就一擁而上，把他壓制逮捕歸案，起獲犯案襲警、搶奪的摺疊刀一把。

鳳林警分局指出，游男是鳳林鎮人，今年9月遭檢方以竊盜案通緝，應執行11個月，面對挑戰公權力的不法之徒，都將依法逮捕、嚴懲嚴辦，呼籲民眾若發現可疑人士，請立即撥打110或聯絡鳳林分局，提醒民眾行駛時務必鎖好車門，避免類似事件發生。

