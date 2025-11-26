通緝犯持毒心虛逃逸 基一警迅速查緝到案

圖說：發言人基隆市第一分局延平派出所長陳品碩。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】基隆市警察局第一分局延平街派出所長陳品碩、警員魏簡彣於114年11月26日凌晨執行巡邏勤務，巡經轄內精一路、龍安街口，發現一自小客車停在路口，欲上前了解關心，惟該車駕駛見警盤查，突然疾駛由龍安街96巷火車鐵軌行駛往南站方向，隨後棄車逃逸，警方同時通報鐵路局應變處理，由鐵路局派吊車前往移置排除，未危害公共安全。警方持續調閱監視器及搜查，後在火車站南站廣場查獲該名駕駛，該嫌犯逃逸過程自行受傷，通知消防隊救護，傷勢輕微無生命危險。

查該名黃姓駕駛為公共危險及偽造文書通緝身分，同時在車上查獲第二級毒品安非他命及依托咪酯煙彈等毒品，毒品部分向上溯源積極追查，全案依毒品危害防制條例及公共危險罪偵辦。

基隆市警察局第一分局長温基興強調，「毒駕零容忍」，警方已經全面啟動「強勢取締」，呼籲大家千萬不要一時好奇碰毒品、甚至毒駕行為，警方將依法嚴辦，絕不寬貸。