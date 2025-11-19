通緝犯掛偽造車牌趴趴走還藏槍彈 被捕竟打開腳銬脫逃5小時

台中林姓男子懸掛偽造車牌上路，通緝被捕後還查獲槍彈，沒拿到卻打開腳銬從警局脫逃，台中地院依偽造特種文書、槍砲和脫逃罪，共判處6年1月徒刑。(記者陳建志攝)

〔記者陳建志／台中報導〕台中林姓男子懸掛偽造車牌趴趴走，害原車主莫名其妙收到15張罰單，去年4月因毒品通緝遭警方逮捕，還在車上查獲手槍和子彈，沒想到他竟趁員警不注意，以自備鑰匙打開腳銬，從沙鹿分駐所脫逃，逃了5小時才被警方逮獲歸案，台中地院審理時林男坦承犯行，依偽造特種文書、槍砲和脫逃罪，共判處6年1月徒刑。

判決指出，林姓男子去年4月25日因毒品通緝遭警方逮捕，警方並在車上的後座腳踏墊查獲非制式手槍1把、子彈3顆，經測試都有殺傷力，員警將他帶回清水分局沙鹿分駐所偵辦，並將他銬在人犯戒護區，沒想到當晚10點14分，竟趁余姓員警不注意時，以自備的鑰匙打開腳銬後脫逃，並逃回家中開車逃逸，員警發現人犯不見全力追捕，隔天凌晨3點22分才在一處加油站將他逮捕歸案。

警方還查出，林男的一輛自小客車，因牌照稅及貸款未繳，擔心遭拖吊，去年3月竟從網路購買偽造車牌懸掛後上路，害原車牌的主人莫名其妙收到15張罰單。

台中地院審理時，林男辯稱槍彈是去年3月，綽號「阿甲」的男子寄放在他這裡，法官審酌他懸掛假車牌上路，又無視國家對於槍枝管制，非法寄藏槍彈，且在通緝被捕後趁隙脫逃，無視國家公權力執行，但斟酌犯後均坦承犯行，依偽造特種文書罪處4月徒刑，脫逃罪判處6月徒刑，應執行9月；非法寄藏非制式手槍罪，判處5年4月，併科罰金8萬元，共應執行6年1月，可上訴。

