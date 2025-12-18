一名22歲鍾姓男子在苗栗頭份KTV唱歌飲酒後，因朋友提議酒後不開車而起衝突，竟搶走朋友的機車鑰匙與皮包。騎行途中，鍾姓男子因想續攤遭拒，竟將後座的友人硬推下車並毆打他。逃逸過程中，嫌犯無視警方攔檢加速逃跑，2小時後遭警方逮捕。警方調查發現，這名鍾姓嫌犯不僅搶劫友人，還是竊盜案的通緝犯。

通緝犯搶友車鑰匙皮包！友拒續攤「一屁股被擠下車」 逃2hrs遭逮。(圖／TVBS)

事件發生在16日凌晨4點多，22歲鍾姓男子與朋友在苗栗頭份某KTV唱歌飲酒。當兩人準備離開時，朋友考慮到酒後不宜駕駛，建議叫計程車返家。然而鍾姓男子不願意，竟強行搶走朋友的機車鑰匙和皮包。朋友擔心自己的財物安全，只好不情願地坐上機車後座。

騎行途中，鍾姓嫌犯突然表示想要續攤，但朋友已無意繼續玩樂而拒絕。鍾姓男子聽聞拒絕後情緒激動，竟在行駛過程中一屁股將後座友人頂下車。監視器畫面清楚記錄了這一幕：後座乘客突然從車上跌落，在地上翻滾一圈，連拖鞋都掉了。友人坐在地上，眼睜睜看著鍾姓嫌犯頭也不回地騎走，幾秒後才默默起身，將鞋穿回去。

22歲男酒後搶友機車 推人下車300公尺落網。(圖／TVBS)

頭份分局副分局長盧彥廷表示，鍾姓嫌犯在逃離現場時，還在路口與警車擦肩而過。面對警方攔檢，他不但拒絕停車，還加速逃逸。不過嫌犯僅逃了300公尺就被警方逮捕，當場上銬壓制在地。警方進一步調查發現，鍾姓嫌犯不只是搶匪，還是一名竊盜通緝犯。

這起事件讓人不勝唏噓，原本是朋友關係，卻因一時衝動釀成嚴重犯罪。只因不願續攤，朋友就遭搶車、搶皮包，還在半路被惡意丟包。

