通緝犯未戴安全帽被逮 家屬探視竟私自違規錄影

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

嘉義縣朴子警分局大鄉聯合所員警，前（3）日凌晨2時許，巡邏行經朴子市大鄉里一帶，發現50歲卓姓男子，騎機車涉嫌未戴安全帽，隨即上前攔查。朴子警分局表示，核對身分時發現，卓男因涉及毒品案件，分別遭彰化地院及地檢署發布通緝，當場依法逮捕。在派出所偵訊時，卓男家屬到場探視，在未獲得同意下，就在駐地內拿出手機錄影，員警依規定制止，雙方一度爆發爭執。但在員警強勢制止後，家屬最終停止拍攝離開。

朴子警分局表示，警察機關駐地，涉及公務機密及隱私，是禁止拍攝錄影。當時員警見卓男家屬企圖以手機錄影，立即依規定制止，雙方一度爆發爭執，但在員警嚴正告知執法立場後，家屬最終配合停止拍攝並自行離去，現場未衍生其他衝突。

警方表示，全案訊後，將卓嫌移送彰化地方法院及地檢署歸案。也呼籲，民眾進入警察單位，應遵守相關規定，未經許可切勿隨意拍攝，以免觸法。

照片來源：翻攝官網

