通緝犯槍毒不離身 躲南投半年仍被警緝獲

〔記者劉慶侯／台北報導〕34歲朱姓槍砲通緝犯，躲南投藏匿長達半年，但仍被台北市刑警大隊科偵隊緝獲，當場查扣國內罕見的制式QC10衝鋒長槍、改槍工具及毒品愷他命，訊後依槍砲、毒品罪嫌移送南投地檢署偵辦。

北市刑大科偵隊是日前接獲線報，得知2月間因槍砲案件遭通緝的朱嫌，長期藏匿於南投縣埔里鎮，且隨身攜帶槍械和毒品。

警方組成專案小組進行跟監與蒐證，前日確認朱嫌行蹤後，立即執行攻堅行動，當場查獲製式QC10 衝鋒長槍1把、子彈、拋棄式彈殼、空彈殼及底火若干、三級毒品愷他命、K盤、改槍工具一批。

警方訊後全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品等罪嫌，移送南投地方檢察署偵辦，警方並將持續向上溯源，追查槍械及毒品來源。

