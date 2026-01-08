通緝犯毒駕載女友趴趴造！警在車廂翻出管制刀械匕首

警方查獲黃男。（圖／翻攝畫面）





新北市新店警方日前接獲桃園市警局桃園分局通報，在雙城路攔下一部被通報侵占的車輛，清查身分時，發現黃姓機車騎士是名通緝犯，當場將他逮捕，後續施以毒品唾液快篩，發現呈現陽性反應，又在車廂內查獲管制刀械匕首，詢後依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品通緝、公共危險（毒駕）移送法辦。

據了解，桃園市警局桃園分局本（1）月3日傍晚5時許，發現一部被通報侵占的車輛現蹤新店地區，隨即通報新店警方局協助攔查，新店警方後續在雙城路上攔下剛送女朋友回家，正準備離去的50歲黃姓男子。

監視器錄下黃男騎車載女友回家。（圖／翻攝畫面）

黃男宣稱，車輛是向朋友借的，並無侵占意圖，但仍被警方逮捕，後續查驗身分更發現他是名被新北地院發布通緝的毒品通緝犯，後續在車廂內查獲管制刀械匕首，對他施以毒品唾液快篩呈安非他命及依托咪酯陽性反應，詢後依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品通緝、公共危險（毒駕）移送法辦，另依《道路交通管理處罰條例》開罰3萬元以上12萬元以下罰單。

警方在車廂內查扣匕首。（圖／翻攝畫面）

