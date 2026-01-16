通緝犯江子翠站旁拒檢逃 闖陌生人屋躲貓貓

記者吳允芊、廖奕暘／新北報導

新北板橋爆發警匪追逐戰！一名身背毒品、妨礙自由三條通緝令的羅姓通緝犯，中午在江子翠捷運站附近，因為騎車轉彎未禮讓行人被巡邏員警攔下，卻拒絕受檢，一路加速逃竄，最後棄車徒步闖入民宅躲藏，嚇壞屋主，最終還是被逮，還多了拒檢逃逸跟侵入住宅罪。

羅姓通緝犯在江子翠捷運站附近因騎車轉彎未禮讓行人被巡邏員警攔下，當下拒絕受檢並加速逃竄。

目擊黃衣騎士從人群中穿越斑馬線，巡邏員警追上前鳴笛攔查。

員警：「要禮讓行人啊，給我坐好！」

騎士停下車假意要配合，結果竟棄車逃逸拔腿狂奔。

廣告 廣告

員警：「出來啦！」

羅姓通緝犯闖入民宅躲避員警。

安全帽都來不及脫，男子沿路衝刺鑽進公寓騎樓，員警緊追在後，誇張的是他竟然直接跑進民宅裡頭。

員警斥喝嫌犯。

員警：「這人家家裡你給我出來，蹲下，蹲下啦！幹什麼東西？不好意思他跑進來了。」

屋主：「喔喔喔！」

員警：「坐著啦，安全帽拿下來。」

先是你追我跑又大玩躲貓貓，男子想在民宅內找地方躲，馬上被員警壓制，一查身分發現原來是「3條通」通緝犯。

目擊民眾出面說明。

目擊民眾：「有人很快從那邊跑過來，然後跑進這間民宅裡面，就隔壁的公司，他包包裡有看到針筒，他沿路有丟棄東西，老闆在後面工作，所以老闆也不太知道什麼狀況。」

羅姓通緝犯闖入的民宅一樓是一家工廠。

警匪追逐闖入民宅，發生在16日中午新北板橋，據了解這名羅姓男子涉犯妨害自由、毒品等多案在身，遭到台中、台北地檢及桃園地院通緝，而且他不僅是通緝犯還疑似攜帶毒品，被攔查緊張心虛拒檢逃逸，而這處民宅一樓是工廠，平常大門都敞開，但怎麼也沒想到竟會有通緝犯異想天開要入內躲藏。

屋主：「因為我們門沒有關，我們都開放式的，跑進來就進去跑到後面倉庫去，還好我出去不然我會嚇死。」

民宅闖進通緝犯，屋主嚇到趕快把大門關起來，羅姓通緝犯將另外被處以交通違規罰鍰以及侵入住宅罪移送法辦。

不良行為，請勿模仿！

三立新聞網提醒您：

莫逞一時樂，遺害百年身！

拒絕毒品 珍惜生命

健康無價 不容毒噬

更多三立新聞網報導

生命鬥士慘了！「掛點滴開保時捷」跑山 ：體力來自輸液 竹警要出手了

狂砍26刀奪命！彰化男虐殺「芭樂公主」判無期定讞…家屬悲喊：應判死刑

野猴大軍出沒！飛奔穿越馬路惹禍 女騎士驚嚇慘摔影片曝光

台中77歲嬤「鬼迴轉」被擊落！「這原因」趁亂落跑 反多罰3000元

