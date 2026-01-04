通緝犯沒戴安全帽被逮！家屬探視大鬧警局.拿手機狂拍 下場曝光

嘉義警方巡邏時遇上一名機車騎士沒戴安全帽，上前攔查後發現他竟然是毒品通緝犯，員警立刻上銬逮人。家屬接到消息趕來派出所，不料情緒激動，當場與員警爆發口角，甚至拿起手機在警局內猛拍，屢勸不聽，最後全被請到外面。

火爆衝突發生在嘉義朴子市3日凌晨2點多，警方巡邏時發現一名機車騎士沒戴安全帽上前取締，沒想到盤查過程發現，眼前這人是彰化地檢署發布的毒品通緝犯，立刻將他上銬逮捕。

警方巡邏發現一名騎士沒戴安全帽，攔查驚見他是毒品通緝犯。圖／台視新聞

嫌犯被逮恐將面臨牢獄之災，何時才能再與家人見上一面還是未知數，偵辦期間通知家屬前來探視，沒想到一群人帶著生活用品到場後，不但與員警爆發口角，還掏出手機按下錄影鍵猛拍，但因為警察機關駐地涉及公務機密及隱私，員警發現後立即上前阻止。

家屬拿出手機拍攝錄影，與警方發生口角衝突。圖／翻攝自社會事新聞影音

但員警好言相勸，家屬卻不領情，最後警方也硬起來要家屬全部出去，家屬才配合停止拍攝並離去，全案訊後警方將該名騎士移送彰化地檢署歸案。

