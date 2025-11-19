通緝犯派出所開腳銬逃脫 台中地院一審判6年1月

（中央社記者蘇木春台中19日電）林姓男子去年4月間，因毒品案遭通緝被台中警方逮捕，並查獲改造槍枝及偽造車牌，林男被帶回派出所後，竟還自備腳銬鑰匙逃脫被逮回。台中地院審理後，一審判他6年1月徒刑，可上訴。

台灣台中地方法院判決書指出，林男因名下自小客車車輛牌照未繳納稅金及貸款，擔心遭拖吊，於民國113年3月間，透過友人經由網路，以新台幣8000元購買偽造車牌後懸掛使用。

另外，林男受綽號「阿甲」的友人委託，代為保管改造手槍1支、改造子彈3顆，並藏放在他所有的小客車內。

林男於民國113年4月25日下午，因毒品案件通緝遭台中市警察局清水分局沙鹿分駐所員警查獲，並在車上查獲槍械，將他逮捕後拘禁在分駐所人犯戒護區內。

林男在當晚10時14分許，趁戒護警員未注意之際，自身上取出藏放的鑰匙打開腳銬，自沙鹿分駐所逃脫後，返回逮捕處駕駛他所有的小客車。待警方發現林男不在戒護區，隨即外出尋找，並於隔日凌晨3時多，將逃脫的林男逮捕到案。

案經台中地檢署偵辦後，依違反槍砲彈藥刀械管制條例與刑法脫逃罪、偽造文書等罪嫌起訴。

台中地院審理後，今年11月13日槍砲罪部分判處林男有期徒刑5年4月，併科罰金8萬元，偽造文書罪、脫逃罪部分，判處合併應執行有期徒刑9月，可上訴。（編輯：林恕暉）1141119