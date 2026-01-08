通緝犯涉毒駕騎車載女友趴趴走 警循線逮人搜出管制匕首

〔記者陸運鋒／新北報導〕通緝犯黃姓男子疑似涉及侵占，還騎車載女友趴趴走，新店警分局接獲桃園警方通報後，循線前往新店區雙城路查緝，隨後發現黃男行蹤，但他辯稱機車是向朋友借的，不過，警方對黃男實施毒品唾液快篩呈陽性反應，又在車廂搜出管制刀械匕首，詢後移送偵辦。

新店警分局調查，桃園分局同安派出所於本月3日下午4時許，通報協助攔查1台涉及侵占的機車，經雙城派出所員警調閱監視影像後，掌握該輛機車行經新店區，警方立即前往雙城路查緝，發現涉嫌侵占機車的50歲黃男，剛載完女友返家準備離去。

據知，警方查驗黃男身分後，發現他於本月2日被新北地方法院發布毒品通緝犯，黃男坦承去年12月時有吸食安非他命，同意警方採集唾液及採尿，經毒品唾液快篩呈安非他命及依托咪酯陽性反應，警方立即開出3萬元以上12萬元以下罰單。

據指出，員警實施附帶搜索時，又於機車車廂內搜出管制匕首1把，至於黃男涉及侵占機車部分，他辯稱該車是向朋友借來的，並無侵占意圖，警詢後，依毒品通緝、公共危險及槍砲彈藥刀械管制條例送辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

