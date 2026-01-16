通緝犯無照逆向超車嗆「找警察來」 下場..移送歸案

南投縣 / 綜合報導

南投幾名重機騎士，經過魚池鄉山路時，發現一輛小貨車，不斷逼車，而且多次跨越雙黃線逆向超車，連轉彎處也逆向，甚至沒有保持安全距離，差點和重機發生擦撞，騎士氣得和貨車駕駛理論，貨車駕駛一開始態度很消張，警方一到場態度突然軟化，原來駕駛是通緝犯，還無照行駛，馬上就被警方移送地檢署，還吃上交通違規的罰單。

幾名重機騎士，結伴騎乘在魚池鄉山路，一輛白色小貨車在後方緊緊跟著，沒多久跨越雙黃線要超車，但對向一直有來車，貨車切回重機後方行駛一段路，再度跨越雙黃線逆向超車，連轉彎處也逆向。

貨車一路逆向，也沒有保持安全距離，差點和重機發生擦撞，重機騎士忍不住按喇叭提醒貨車，最後雙方停在路邊，大聲理論。

重機騎士VS.貨車駕駛：「(你有對我逼車嗎)，，我沒逼車，(你有剪線行駛嗎)，，我沒剪線，沒關係，看你要叫警察，要叫誰來，都沒關係。」貨車駕駛氣勢凌人，否認逼車，還嗆重機騎士找警察來，但下一秒他似乎想到了什麼，態度突然軟化。

重機騎士VS.貨車駕駛：「(你趕時間我也趕時間，大家都趕時間啦)，不好意思啦，好不好，(平安回家不好嗎)，好。」貨車駕駛不斷對騎士道歉，警方一查得知，原來駕駛不但違規逆向，還無照開車，甚至是個通緝犯。

集集分局魚池分駐所長陳政豐：「(貨車駕駛)任意跨越車道雙黃線，及無照駕駛情事，查證吳姓駕駛身分過程中，發現吳男因案，為台中及南投地檢署，所發布之通緝犯。」

貨車駕駛因為廢棄物清理法被通緝，還無照駕駛、逆向違規、高調嗆聲騎士找警察來，結果自投羅網被移送地檢署歸案，再加一張交通違規罰單。

