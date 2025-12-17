通緝犯當製毒總裁！摩鐵民宅變毒窟 彰化檢警攻堅逮7人
彰化地檢署日前偵查終結一起罕見的企業化經營製毒集團案，將葉姓主嫌等7名被告依違反《毒品危害防制條例》及《槍砲彈藥刀械管制條例》等罪提起公訴。
檢方偵辦發現，葉姓主嫌因竊佔案遭通緝而缺錢花用，今年9月間以每月6萬元雇用胡姓姪子，擔任管理員負責招攬成員，再找來李男、陳男、王女、吳女等人分工製毒。該集團組織嚴密，分工精細，葉男負責提供資金、技術與設備並指揮全局，將製毒流程分為「攪料」（混合毒品與菸草）與「捲菸」兩階段，並按件計酬。李姓成員每日可領3000至4000元，其他成員每日則有2000元收入，完全仿照企業管理模式運作。
該集團為躲避查緝，9月底到10月21日間不斷轉換地點，分別承租伸港鄉、鹿港鎮2處民宅及彰化市一處汽車旅館房間，作為原料調配與捲菸加工秘密據點。先在伸港鄉設立「製毒工廠A」進行攪料與捲菸，同時在鹿港鎮的某間汽車旅館設立「製毒工廠B」專責捲菸，後因擴張產能，又透過吳男出面在鹿港鎮承租新屋成立「製毒工廠C」作為主要加工基地。集團甚至制定「員工守則」以企業化模式管理，大量製造含有第三級毒品「α-吡咯烷基苯異己酮」成分的彩虹菸。
依據起訴書，該集團藉由菸支色彩繽紛的外觀吸引青少年，1支毒彩虹菸價錢約300至400元，整包（18支）售價約5000元，牟取暴利。葉姓主嫌為籠絡成員，還在製毒工廠A內，無償提供第二級毒品大麻、第三級毒品愷他命及自製的彩虹菸，給剛加入的王姓成員施用。
檢警深入追查發現，該集團成員陳姓及許姓男子，還另闢毒品銷贓管道。今年8月間，在許男經營的機車行及超商外，兩度公然販賣含有第二級毒品「依托咪酯」成分的電子菸彈給胡男等買家，單次交易金額高達1萬2千元，二人各分得8千及4千元。
今年10月21日檢警兵分多路同步收網，專案小組先攻堅鹿港加工廠（製毒工廠C），逮捕胡男、李男、陳男、吳女等4名正在作業的成員。檢察官隨即依據現場事證，指揮專案人員轉往伸港鄉上游據點（製毒工廠A）進行逕行搜索，當場拘提葉姓主嫌及王姓成員到案，將該集團7名成員一網打盡。
兩波行動總計查扣成品彩虹菸1161支、第三級毒品「α-吡咯烷基苯異己酮」（總純質淨重超過443.27公克）、制式手槍1枝、子彈5顆、大批攪拌機、捲菸器、菸草及製毒原料、第二級毒品依托咪酯電子菸彈等證物，成功瓦解該不法集團，徹底斬斷該集團的生產與販售鏈，即時攔阻大量毒品流入市面及防止槍械危害。
檢方認定葉姓主嫌涉犯發起、指揮犯罪組織罪及製造、販賣第三級毒品等罪嫌，其餘胡、李、陳、吳、王等成員則涉參與犯罪組織罪及製造、販賣第三級毒品罪，陳、許二人另涉販賣第二級毒品罪。檢察官已對7名被告提起公訴，並建請法院從重量刑，同時聲請沒收本次查扣的所有製毒工具、槍械及毒品，並將追討集團的犯罪所得，包括葉姓主嫌的販毒利潤、其他成員領取的報酬等，徹底剝奪其不法資產。
《中天關心您｜少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》
延伸閱讀
《財劃法》修正案政院不副署 律師直言「完美憲政死結」
脫衣毒打凌虐擄人勒贖600萬 黑幫男遭重判10年
鐵皮屋暗藏製毒據點！查扣1500公斤愷他命 嘉檢起訴
其他人也在看
震撼彈！SHINee Key 承認「非法接受醫療服務」 將中止所有節目活動
SHINee 成員 Key 今（17日）透過社群發文，針對「注射阿姨」相關爭議首度出面說明，坦承曾在對方安排下接受到府診療，並為自身判斷失誤向大眾致歉，也表明將中止所有正在進行的節目活動。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 10
日籍丈夫嫌「薑母鴨桌椅太矮」 岳父一句話神回應「秒殺」萬人笑翻
根據吳怡霈14日於Threads的貼文內容指出，丈夫近日造訪台灣傳統薑母鴨店時，對於餐廳內設計的「低底盤桌椅」感到不太適應。他當場小聲抱怨：「為什麼台灣薑母鴨的桌椅好矮？好難坐！」這段話讓身為台灣女婿的他，初次體驗傳統用餐空間時產生文化落差。這樣的困惑傳到吳怡霈父...CTWANT ・ 1 天前 ・ 103
賣掉建國北路公寓住青埔新大樓、太愛這又再買1戶：與其把錢放股市「買房子血壓會穩一點」｜好宅報報
如果你看過桃園青埔的都市計畫圖，就可以期待青埔地區大未來。根據推算，青埔地區屬非公共設施用途、且有潛力尚未充分開發大約還有56%，等於說現開發還不到1/2，已總開發面積490公頃估算，約有275公頃尚未開發。王小姐便是看好這個發展條件，早在2016年便以單價25萬元買下新建案「華爾道夫」，當時已經蓋好是新成屋，因為面積大、相對房價較高，所以賣得比較慢，但是因為建築品質看起來很好很堅固，所以便買下一戶4樓樹梢戶，含車位總價大約是2,500萬元。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 75
身分證暗藏「終極冷知識」網震驚：活了21年今天才知道！
國民身分證是台灣民眾生活中不可或缺的重要證件，但其設計上一個鮮為人知的細微特徵，近日在社群媒體上引發熱烈討論。許多網友驚訝發現，身分證上區隔姓名、生日及地址等欄位的「分隔線」，並非單純的實線，而是由一串微小的中華民國英文字母「THE REPUBLIC OF CHINA」緊密排列所組成。內政部戶政司證實，這項設計是一項重要的防偽機制。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 159
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 6 天前 ・ 32
雨彈炸全台！專家示警雨神將「Long Stay」到下週
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署觀測，今（17）日清晨受輻射冷卻影響，全台最低溫出現在新竹縣關西鎮，僅 9. […]引新聞 ・ 7 小時前 ・ 8
他開嗆藍白民意那麼強大就倒閣、彈劾賴清德！不然就閉嘴
罷免是「公民權」，與憲法中「倒閣」、「解散國會」行政立法彼此制衡的權力無涉。國民黨不要一直喊著「32：0大罷免大失敗」，既然你們民意那麼強大，那就倒閣吧！三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 370
甜蜜合夥人1／葉全真EMBA同學變戀人 牽手散步被認出原地解散
12月6日上午11點39分，James駕駛休旅車離開葉全真居住的社區停車場，途中在超商買了飲料，隨後一路直奔新北市疑似自己住處的社區停車場。下午2點多，James駕車到台北市松山區，到了他與葉全真投資的皮拉提斯附近停車，不知何故，車才剛進停車場便又火速開出，隨後前往內湖區...CTWANT ・ 12 小時前 ・ 106
卓榮泰不副署財劃法！郭正亮預言：藍白接下來這招更狠
立法院日前通過《財政收支劃分法》，行政院提出的覆議案遭藍白否決後，行政院長卓榮泰15日召開記者會宣布不副署財劃法，並表示若立法院對此決定有意見，可依法對他提出倒閣、不信任投票制衡。前立委郭正亮對此預言，藍白接下來一定會大砍預算來報復，且一旦砍了就回不去了，批評這根本是憲法災難。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 202
千人癱瘓法院／「最美檢座樂樂」披律師袍起手式 人海車輪戰全面啟動...驚呆法界
幣想洗錢 23 億案進入密集審理，主嫌施啟仁不僅破天荒透過訴訟策略傳喚1544名被害人、54名店長及3名品格證人作證，且一個月內就更換9名律師。據了解，施在羈押期間頻繁律見放風，甚至有律師直接攜帶委任狀進看守所請他簽名，引起法院高度警戒。士院懷疑辯護人有串證、滅證之虞，一度核發限制書，限制多9名律師接見。如今接手案件的，則是由新北地檢署前檢察官莊勝博，以及律師陳偉芳、袁健峰組成的固定辯護團隊。鏡報 ・ 11 小時前 ・ 89
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨EBC東森新聞 ・ 10 小時前 ・ 1
多人心梗送ICU！發病前都吃過「1料理」 營養師：4種人別吃
天氣變冷，飲食要小心！營養師趙強在臉書粉專「趙強營養師這樣說」發布貼文，指出近1個月在心臟內科加護病房，遇過幾個心肌梗塞的個案，發作前都吃了「大量加酒」的料理，他表示，「烹調不能將酒精完全去除」。鏡報 ・ 11 小時前 ・ 9
柯建銘喊「沒有不副署的空間」 林濁水嘆：議事熟稔第一
為杯葛在野黨強勢修《財劃法》，行政院15日召開記者會，行政院長卓榮泰宣布「決定不予副署本次修法」，此舉被外界質疑違反憲法。綠委總召柯建銘雖認為沒有不副署的空間，但未反駁其他人的觀點。民進黨大老林濁水直言，柯到底議事熟稔，憲政遊戲要玩到這荒唐的地步？中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 178
卓榮泰不副署！學者提反制策略：看誰撐得久
針對行政院長卓榮泰對於立院三讀通過的財劃法修正案採取「不副署」的態度，文化大學廣告系專任教授鈕則勳認為，卓榮泰的做法有整套縝密的戰略，且是總統賴清德與卓揆聯手，強攻在野、軟硬兼施。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 136
賈靜雯「全空美背」禮服太狂！51歲直接美回31歲 全網封她：「美貌權威」！
黑色禮服正面以網紗結構勾勒線條，刺繡與流蘇細節集中在肩頸與手臂位置，視覺層次明確卻不顯雜亂，站姿一拉開，氣場自然撐滿畫面！即使在生圖鏡頭下，輪廓、比例與狀態依然穩定，難怪會被形容是「一站就封神」的紅毯瞬間。不過真正讓這套造型被記住的關鍵，在於轉身之後！背...styletc ・ 11 小時前 ・ 11
大逆轉！高虹安涉貪二審改判無罪 高檢署說話了
新竹市長高虹安被控任職立委期間涉嫌詐領助理費，一審被判刑7年4月，高因此遭停職。案經上訴，台灣高等法院今天（16）日二審宣判，高虹安涉貪污治罪條例部分改判無罪，使公務員登載不實罪部分，高虹安被判刑6月，得易科罰金。台灣高檢署表示，將在收到判決後研議是否提起上訴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 143
朱孝天稱F4歌曲不好聽 張震嶽罕見發聲駁斥喊他「脫隊的F1」
男團F4言承旭、吳建豪、周渝民12月19日至22日將於上海梅賽德斯奔馳文化中心舉辦全新巡演「F✦ FOREVER恆星之城」，成員朱孝天不僅被排除在外，還和相信音樂高層撕破臉，引發網友高度關注。針對過去朱孝天曾說「F4的歌不好聽」，歌手張震嶽16日在限動駁斥並喊他「脫隊的F1」。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 18
2波冷空氣接力報到！「這2天」雨彈炸全台 下週再迎大降溫
本週2波東北季風襲台！中央氣象署今（16）日表示，明天下半天受到東北季風影響，北台灣高溫略下降，週日（21日）又迎來一波東北季風，下週一將全台降雨。降雨部分，明後天桃園以北、東半部降雨機率增加，週五至週六全台有雨，中部以北、宜花3500公尺以上高山有零星降雪或結冰機率。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
前妻許允樂閃婚李玉璽！ 張兆志送13字溫柔祝福
李玉璽與許允樂17日宣布結婚，兩人年初才大方認愛，進度可說相當神速。此前，許允樂曾與張兆志有過6年婚姻，張兆志也在得知喜訊後發聲祝福。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 13
核貸新模式開放 無薪資單也能辦卡
民眾借錢、辦卡不再只看薪資單。金管會點頭開放各銀行將「財力評估模型」列為評估民眾月收入的方式之一，讓無薪資證明的網紅、平...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 4