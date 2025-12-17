通緝犯當製毒總裁！摩鐵民宅變毒窟 彰化檢警攻堅逮7人

彰化地檢署日前偵查終結一起罕見的企業化經營製毒集團案，將葉姓主嫌等7名被告依違反《毒品危害防制條例》及《槍砲彈藥刀械管制條例》等罪提起公訴。

彰化檢警破獲以葉姓男子為首的製毒工廠。（圖／彰化地檢署提供）

檢方偵辦發現，葉姓主嫌因竊佔案遭通緝而缺錢花用，今年9月間以每月6萬元雇用胡姓姪子，擔任管理員負責招攬成員，再找來李男、陳男、王女、吳女等人分工製毒。該集團組織嚴密，分工精細，葉男負責提供資金、技術與設備並指揮全局，將製毒流程分為「攪料」（混合毒品與菸草）與「捲菸」兩階段，並按件計酬。李姓成員每日可領3000至4000元，其他成員每日則有2000元收入，完全仿照企業管理模式運作。

廣告 廣告

該集團為躲避查緝，9月底到10月21日間不斷轉換地點，分別承租伸港鄉、鹿港鎮2處民宅及彰化市一處汽車旅館房間，作為原料調配與捲菸加工秘密據點。先在伸港鄉設立「製毒工廠A」進行攪料與捲菸，同時在鹿港鎮的某間汽車旅館設立「製毒工廠B」專責捲菸，後因擴張產能，又透過吳男出面在鹿港鎮承租新屋成立「製毒工廠C」作為主要加工基地。集團甚至制定「員工守則」以企業化模式管理，大量製造含有第三級毒品「α-吡咯烷基苯異己酮」成分的彩虹菸。

彰化檢警破獲以葉姓男子為首的製毒工廠。（圖／彰化地檢署提供）

依據起訴書，該集團藉由菸支色彩繽紛的外觀吸引青少年，1支毒彩虹菸價錢約300至400元，整包（18支）售價約5000元，牟取暴利。葉姓主嫌為籠絡成員，還在製毒工廠A內，無償提供第二級毒品大麻、第三級毒品愷他命及自製的彩虹菸，給剛加入的王姓成員施用。

檢警深入追查發現，該集團成員陳姓及許姓男子，還另闢毒品銷贓管道。今年8月間，在許男經營的機車行及超商外，兩度公然販賣含有第二級毒品「依托咪酯」成分的電子菸彈給胡男等買家，單次交易金額高達1萬2千元，二人各分得8千及4千元。

今年10月21日檢警兵分多路同步收網，專案小組先攻堅鹿港加工廠（製毒工廠C），逮捕胡男、李男、陳男、吳女等4名正在作業的成員。檢察官隨即依據現場事證，指揮專案人員轉往伸港鄉上游據點（製毒工廠A）進行逕行搜索，當場拘提葉姓主嫌及王姓成員到案，將該集團7名成員一網打盡。

彰化檢警破獲以葉姓男子為首的製毒工廠。（圖／彰化地檢署提供）

兩波行動總計查扣成品彩虹菸1161支、第三級毒品「α-吡咯烷基苯異己酮」（總純質淨重超過443.27公克）、制式手槍1枝、子彈5顆、大批攪拌機、捲菸器、菸草及製毒原料、第二級毒品依托咪酯電子菸彈等證物，成功瓦解該不法集團，徹底斬斷該集團的生產與販售鏈，即時攔阻大量毒品流入市面及防止槍械危害。

檢方認定葉姓主嫌涉犯發起、指揮犯罪組織罪及製造、販賣第三級毒品等罪嫌，其餘胡、李、陳、吳、王等成員則涉參與犯罪組織罪及製造、販賣第三級毒品罪，陳、許二人另涉販賣第二級毒品罪。檢察官已對7名被告提起公訴，並建請法院從重量刑，同時聲請沒收本次查扣的所有製毒工具、槍械及毒品，並將追討集團的犯罪所得，包括葉姓主嫌的販毒利潤、其他成員領取的報酬等，徹底剝奪其不法資產。

彰化檢警破獲以葉姓男子為首的製毒工廠。（圖／彰化地檢署提供）

《中天關心您｜少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》

延伸閱讀

《財劃法》修正案政院不副署 律師直言「完美憲政死結」

脫衣毒打凌虐擄人勒贖600萬 黑幫男遭重判10年

鐵皮屋暗藏製毒據點！查扣1500公斤愷他命 嘉檢起訴