地方中心／陳崇翰 基隆報導

來看基隆這名離譜嫌犯，凌晨一點多拒絕盤查，不要命開車闖入鐵道，開到爆胎後棄車逃亡，攀爬火車站鋼樑，想爬上四樓天幕躲開警察，卻不小心掉落到三樓雨棚，原來他不但是"兩條"通緝犯，車上還搜出毒品，疑似毒駕，而男子闖鐵軌的最新畫面，也曝光了！

基隆上演警匪追逐，一輛小客車來到平交道，直接右轉駛入鐵軌，瞬間消失在畫面中，巡邏員警立刻抄小路，分頭追捕。員警攔查可疑車輛，駕駛不但拒檢高速逃逸，還直接把車開進平交道，就這麼開在鐵道上，企圖擺脫糾纏。警方下車追逐，發現拒檢車輛，就這麼被丟棄在鐵軌上，駕駛早就落跑，車上搜出有安非他命，以及喪屍煙彈，員警鍥而不捨，終於在基隆火車站雨棚，發現駕駛身影。

廣告 廣告

通緝犯闖鐵軌最新畫面曝 疑毒駕拒檢棄車落跑仍遭逮

黃姓通緝犯攀爬基隆車站鋼梁 從四樓天篷墜落三樓雨棚（圖／民視新聞）

男子攀爬樓高四層樓的車站鋼梁，卻疑似墜落三樓雨棚，整個人就這麼趴在地板上，消防隊趕到後，出動雲梯車，將受困雨棚的嫌犯，一前一後戒護下樓。疑似墜落過程，手肘脫臼加上眉頭撕裂傷，黃姓嫌犯頻頻喊痛，全身多處包紮的他，則是日前騎車摔倒，傷勢還沒好，再度因為拒檢墜樓受傷。基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑表示「發現患者剛好在一個角落，意識清楚行為舉止，什麼都是正常的非常地配合。」

通緝犯闖鐵軌最新畫面曝 疑毒駕拒檢棄車落跑仍遭逮

嫌犯日前摔車全身包紮 這回因拒檢受傷被逮（圖／民視新聞）

凌晨一點多，基隆市警方就在精一路龍安街，盤查可疑車輛，嫌犯拒檢闖進鐵軌，開了300公尺後，因為爆胎棄車，最後逃到基隆火車站南站廣場，一路爬上四樓天篷，想要進一步落跑，當起空中飛人，跳落到三樓雨棚，因為受傷瞬間動彈不得。基隆延平街派出所所長陳品碩表示「全案依毒品危害防制條例，以及公共危險罪偵辦。」記者vs.黃姓通緝犯「你是怎麼樣了毒品吸太多嗎。」33歲的黃姓嫌犯，鞋子疑似在落跑過程掉落，打赤腳被帶回警局。警方發現他不但涉及公共危險，以及偽造文書遭通緝，還疑似持毒心虛落跑，不要命闖入平交道，甚至當起蜘蛛人，攀爬車站鋼樑，搏命演出終究狼狽落網，後續還得面對台鐵鉅額求償。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。

原文出處：通緝犯闖鐵軌最新畫面曝 疑毒駕拒檢棄車落跑仍遭逮

更多民視新聞報導

大鬧台鐵！基隆1毒品嫌犯「駕車衝鐵軌」致火車中斷 通勤族全遲到

通緝犯疑毒駕拒檢逃逸 「車卡鐵道」棄車落跑仍遭逮

基隆1毒品嫌犯「駕車衝鐵軌」火車中斷！上班族、學生全遲到

