通緝犯紅燈右轉被警逮！ 拒捕推擠竟掉出「喪屍毒」

警方逮捕吳嫌。（圖／翻攝畫面）





新北市蘆洲警分局集賢派出所警員，昨天（3日）下午巡邏途經民族路時，發現一部機車紅燈右轉，將對方攔下時，赫然發現吳姓機車騎士是名竊盜通緝犯，告知三項權利要將他逮捕時，吳男卻拒捕與警方爆發推擠，過程中，身上的「喪屍毒品」依托咪酯煙彈及安非他命卻當場掉了出來，後續透過唾液毒品快篩試劑檢測結果呈毒品陽性反應，不僅依竊盜通緝、毒品、毒駕公共危險罪嫌移送外，另外也將被依《道路交通管理處罰條例》開罰新台幣1萬5千元以上，9萬元以下罰鍰並移置車輛，吊扣駕照1年。

據了解，46歲吳姓男子是新北地檢署發布通緝的竊盜通緝犯，昨天（3日）下午2時許，騎車行經蘆洲民族路，卻因違規紅燈右轉被正巧巡邏經過的蘆洲分局集賢派出所警員彭資皓、吳岳其、黃昱蓉發現，當場將他攔下。

警方查出他通緝身分，告知三項權利要將他逮捕時，吳嫌卻拒捕與警方爆發推擠，推擠過程中，身上的2顆「喪屍毒品」依托咪酯煙彈及1小包安非他命卻當場調出，被警方查獲，後續對吳嫌使用唾液毒品快篩試劑檢測結果呈毒品陽性反應，確認他是毒駕。

警方詢後依竊盜通緝、毒品、毒駕公共危險罪嫌移送外，另外依《道路交通管理處罰條例》第35條規定，對他開罰新台幣1萬5千元以上，9萬元以下罰鍰並移置車輛，吊扣駕照1年。

警方告知吳嫌三項權利。（圖／翻攝畫面）

