通緝犯羅天義遭開16槍身亡 主嫌范嘉榮今年5月才因閃兵案被拘提

記者莊淇鈞／新北報導

通緝犯羅天義槍擊命案負責策畫統籌的主嫌范嘉榮。（圖／翻攝畫面）

高雄左營區今年（2025年）8月22日發生1起槍擊案，因詐欺案遭到通緝的羅天義清晨遛狗時，被槍手楊云豪近距離槍擊16槍身亡，負責統籌策劃的范嘉榮及槍手等4人潛逃遭通緝。據了解，受社會矚目的「閃兵集團」，新北檢警今年5月執行第二波行動時，范嘉榮與陳零九、陳大天等藝人同日被拘提到案。

通緝犯羅天義槍擊命案，負責策畫統籌的主嫌范嘉榮今年5月才因閃兵案被拘提。（圖／資料照，記者莊淇鈞攝影）

回顧案情，羅天義於今年8月22日早上7點多出門遛比特犬時，遭到楊云豪持槍擋住去路，羅男往回跑距家門前30公尺遭楊男連開16槍斃命；案發後楊云豪跳上接應車輛逃逸，最後在橋頭區一處產業道路將接應的BMW燒毀，並翻牆跳進高雄大學後再搭計程車離去，之後在幕後金主協助下先躲藏在北部，再輾轉來到屏東，並由大鵬灣偷渡出海。

檢警在案發後持續追查並調閱監視器畫面拼湊逃逸路線，最後鎖定楊云豪身分，並連接將涉案的30名共犯帶回偵辦，至今有7人遭到羈押；但專案小組同時也發現，楊云豪今年7月搭機返回國後，由范嘉榮隨即搭乘7時22分班機逃往柬埔寨，楊嫌隨後也在接應下逃亡。安排他到新竹取槍，再南下高雄策畫這起槍擊案，一個月後才準備動手。

而正當專案人員在排查所有監視影像時，發現還有另名可疑男子在場，因此也將他列入調查，原來該男也是殺手團其中一名成員，只不過才剛開始策畫之初，就在半屏山停車場外發生車禍，當楠梓分局警方到場後，發現該男通緝身分，當場將他逮捕並解送歸案。

由於檢警發現他將車停在半屏山停車場，還多次在羅家附近徘迴，路線幾乎與楊云豪重疊，但也不排除是臨陣脫逃，藉由製造車禍故意讓警方逮捕藉此閃過槍擊案究責，但無論如何該案都發生在羅天義遭槍殺前，檢方也認定他未參與排除共犯。

專案小組則透露，「殺手集團」心思相當縝密，除了有4車接應外，還有監控手、接應手約10人上下，至於早一步被逮捕的「槍手一號」曾在案發後炫耀自己本來也是殺手之一，因此檢警不排除有多名殺手機動替補上場，準備隨時將羅男置於死地。

