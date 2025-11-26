通緝犯藏毒被警追捕 駕車闖入鐵道疾駛

黃姓通緝犯車內藏毒遇警盤查，竟駕車闖入鐵道疾駛，因暴胎棄車逃逸，車輛卡在鐵軌上動彈不得。（記者趙智偉翻攝）

1名黃姓通緝犯，26日違停遇警盤查，因車內藏毒心虛駕車逃逸，警方尾隨追捕，黃竟將車闖入平交道沿鐵軌疾駛，暴胎棄車後，奔逃到基隆南站頂樓，結果摔落到三樓雨棚受傷，警方通報消防人員出動雲梯車將黃救下戒護送醫後送辦；這件猶如電影情節般的鐵道大逃亡，也造成台鐵設施毀損，班次嚴重延誤。

33歲的黃姓男子，因涉公共危險、偽造文書案件遭到通緝。26日凌晨1時左右，黃駕駛BMW轎車違停在精一路、龍安街口，基警一分局延平街派出所警網發現，因感可疑，便上前盤查。

黃姓男子因通緝又車內藏毒，一時心虛，便拒檢加速逃逸，警方見狀鳴笛追捕，黃駕車衝進狹窄的龍安街96巷內，見警方緊追不捨，竟搏命闖入巷內平交道，轉入鐵道疾駛，追捕的員警見到黃駕車沿鐵軌逃逸，當場傻眼，直呼「要怎麼追」。

黃姓男子駕車沿著鐵軌疾駛數十公尺，沿途撞毀台鐵軌道號誌等設施，最後因暴胎棄車奔逃，一路跑到基隆車站南站，攀爬到頂樓樑柱躲藏，結果不慎摔落到三樓的雨棚，因受傷動彈不得。

警方調閱監視器及沿途搜查，除先在鐵道找到黃的座車外，另於火車站南站發現受傷的黃姓男子，便通報消防人員出動雲梯車將黃救下，並戒護前往醫院急救；黃姓男子臉部裂傷、左手脫臼，在醫護人員救治後，由警方帶回派出所處理。

警方在黃姓男子棄置的BMW轎車內查獲安非他命、依托咪酯煙彈等毒品，將毒品扣案後，通報台鐵調度吊車將黃的轎車吊離鐵道；台鐵同步連夜調度工務人員、機務人員進行搶修，並緊急應變改為單線雙向運行通車。

上午約6時起，基隆車站便湧入通勤的上班族及學生，看到班次延誤，且不確定短時間內可否恢復通車，因趕著上班、上課，無不急的跳腳，不少通勤族轉往城際轉運站改搭客運；包括國光客運等客運公司面對突如其來的緊急事件，也紛紛加派車輛疏運通勤的上班族及學生。直到上午9點多，受損的鐵道設施才暫時修復，恢復雙向通車。

因逃亡造成台鐵班次大亂的黃姓男子，警方在偵詢後，除依法移送撤銷通緝外，另依毒品危害防制條例、公共危險等罪嫌移送基隆地檢署偵辦。另外，台鐵不排除對黃姓男子毀壞鐵道設施究責及求償。