通緝犯見警街頭亡命飆車！ 14項違規全開罰 毒品針筒當場曝光

三峽街頭驚魂追逐通緝犯騎車拒檢狂逃。（圖 ／翻攝畫面）

新北市三峽區8日下午發生一起驚險的警匪追逐事件，1名身背酒駕與竊盜兩項通緝罪名的59歲李姓男子，當天騎乘機車行經三峽區中正路一段時，因行徑詭異、神情閃躲，引起巡邏員警注意。警方上前示意停車受檢，不料李男見警心虛，非但未配合，反而猛催油門加速逃逸，試圖躲避查緝，當場引爆一場市區追逐戰。

警方隨即通報線上警網支援，展開攔截圍捕。李男為求脫身，完全不顧自身與用路人安全，在市區內高速穿梭，沿途闖紅燈、逆向行駛、未打方向燈，甚至騎上人行道，行徑相當危險。雙方追逐數分鐘後，警方在信義街口成功將其攔下，並當場壓制上銬，結束這場驚魂記。

廣告 廣告

經警方查證身分，李男因涉及酒駕案件，遭士林地檢署發布通緝，另因竊盜案件被桃園地檢署通緝在案。警方進一步搜索其隨身物品與機車置物箱，赫然發現海洛因粉末、安非他命及針筒共6支。現場進行毒品快篩後，相關物品均呈現第一級毒品海洛因及第二級毒品安非他命陽性反應，證據確鑿，人贓俱獲。

除了毒品與通緝身分外，李男在逃逸過程中所涉及的交通違規也成為警方重點清查項目。警方統計其短短數分鐘內共違反14項交通規定，當場一口氣開出14張罰單，累計最高罰鍰金額高達新台幣4萬3800元，可說是「罪加一等」。警方訊後，將李男依違反毒品危害防制條例及公共危險罪嫌，移送新北地檢署偵辦，另就通緝案件依法解送歸案。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

6架私人飛機和金鋼琴！ 陳志落網 網瘋傳「炫富老婆」是她

衛生紙外包裝先別丟掉！內行揭「1用途」超省錢 政府也核可

南投彩券行「8百萬頭獎」沒人領！台彩緊急尋人 充公倒數24小時