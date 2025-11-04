通緝犯跑到這了！黃明志半夜突自拍影片「我不會逃」

【緯來新聞網】黃明志因捲入台灣網紅謝侑芯在馬來西亞猝逝案，被以謀殺案的罪名偵辦，但警方找了超過6小時都不見他人，昨（4日）正是通緝黃明志，神隱多時選在今凌晨1點多眾人都在休息的時間，突在社群放自拍影片，並附上貼文「我不會逃」。

黃明志（中）終於現身。（圖／翻攝黃明志IG）

謝侑芯日前在馬來西亞一處飯店內浴缸猝逝，原先是認定同房的馬來西亞歌手黃明志涉及命案、毒品，但在昨天已案情有新進展，將其改以謀殺案的罪名偵辦，但由於警方追緝他超過6小時仍未逮捕，將消失2天的黃明志列入通緝名單，展開全國追捕行動。

黃明志現在長這樣。（圖／翻攝黃明志IG）

黃明志今深夜在社群寫下，「剛從新山到了吉隆坡，稍早前已經跟警察約了時間到警察局報案以及報到。現在已經抵達警局了，接下來我會全力協助警方調查，給社會大眾和死者家屬一個交代。我不會逃，之前七次通緝令，都是我自己主動去報到，不曾逃過」。

黃明志不會逃。（圖／翻攝黃明志IG）

★ 珍惜生命、請拒絕毒品誘惑，《緯來新聞網》提醒您遠離毒品 ★

