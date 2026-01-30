通緝犯躲青旅閣樓密室 "警界始源"成功抓人立大功

社會中心／莊立誠 黃啓豪 台北報導

通緝犯躲進青年旅舍，卻突然消失，和警方玩起〝躲貓貓〞！台北市博愛路派出所一名才剛畢業的員警，在轄區的青年旅舍，發現通緝犯的入住資料，進入盤查時，卻怎麼也找不到人，原來14人的房型裡，竟然還有一個〝閣樓密室〞，通緝犯沒有隱身術，但真的很會躲。

進到房間裡，拿著手電筒，員警來回照呀照，奇怪了，剛剛還出現在眼前的通緝犯，怎麼憑空消失了！再仔細找一找，原來房內還有個小閣樓。只見樓中樓的密室裡，躲著一名穿著綠色上衣、黑色長褲的男子，看起來神情詭異，賓果！他就是員警要抓的通緝犯。中正一分局博愛派出所所長林冠丞表示，廖嫌返回旅館後，一度躲藏其他房客的床位內，試圖規避，所幸員警眼尖發現，當場查獲。

酒駕通緝犯躲青旅閣樓密室 「警界始源」成功抓人立大功

警界新血細心逮通緝犯，開局立大功。（圖／民視新聞）

事發在台北市中正區，這個月20號，員警在轄區內針對青年旅舍執行臨檢勤務時，發現一名廖姓通緝犯的入住資料，但員警入內查看，翻找每一個床位，卻不見通緝犯的蹤影，世上當然沒有〝床上消失術〞，還好仔細搜索後，發現14人的房型裡，竟然還有一個秘密閣樓，酒駕通緝犯就在裡頭。當事員警游宥恩表示，後面有發現旅館是樓中樓的方式，所以就還有再往上，結果就發現廖嫌是躲在閣樓裡面，最後是跟學長把廖嫌帶到樓下，然後再把他帶回所裡面。

警界新血細心逮通緝犯，開局立大功。（圖／翻攝畫面）

當天執行勤務的員警游宥恩，濃眉大眼、外型帥氣，還曾被民眾說，外型好像韓星"始源"，他才剛到派出所報到，就細心逮捕通緝犯，從警生涯漂亮開局。

