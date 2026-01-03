通緝犯躲7年！全為照顧癱瘓妻 被逮後求返家痛哭：別擔心我

花蓮警方日前逮捕一名酒駕通緝犯，不過在被逮後，犯嫌馬上要求警方讓他回家一趟，原來，他的妻子長年臥病在床，全身癱瘓，希望在入獄前可以幫妻子換最後一次藥，並且和妻子道別，他見到妻子後忍不住痛哭：「沒有我你怎麼辦。」

里長隨議員一同探訪潘男的妻子。（圖／翻攝自臉書）

潘姓男子於7年前在桃園酒駕，被判刑3個月，但因沒錢繳罰金，加上妻子癱瘓在床，這使他決定躲到花蓮居住，同時打零工維生、照顧妻子，直到7年後，警方在路上見他形跡可疑，並上前攔查，這才得知他的身分並將人逮捕。

廣告 廣告

潘男被捕後希望員警可以讓他回家一趟，因為他想替癱瘓的妻子換最後一次藥，而在員警的陪同下返家，簡單的換藥之後，他一句：「妳要好好活著。」簡短向妻子道別，而他當下也止不住淚水，向妻子說「我很擔心，沒有我你怎麼辦」、「我在裡面不用擔心我」等語。

潘男在替妻子換完藥之後，警方便將其遞解回花蓮地檢署歸案，同時也將潘妻的情況轉介給當地里長及公益團體，花蓮縣議員魏嘉賢也隨著里長到其住處關心，並說：「請這位先生放心，雖然他暫時無法陪在身邊，但這份責任，我們會一起協助。願我們都能成為那個在雨天為人撐傘的人。」

對於警方通情達理的行為，魏嘉賢聽完後直呼：「人生從來不是非黑即白，在法律與現實之間，有時更需要一份理解與溫柔。」

《中天關心您｜喝酒不開車！未滿18歲禁止飲酒，飲酒過多有害健康》

延伸閱讀

雙北捷運、公車今開放手機掃碼 設定方式一次看

雪隧開97km仍遭逼！後車油門直催超危險 駕駛怒：貼這麼近

假日優惠來了！超商精品咖啡買7送7 大拿鐵29元爽喝