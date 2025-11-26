通緝犯車上藏毒遭攔檢 逃逸摔傷就逮

33歲黃姓男子因涉公共危險、偽造文書案件遭到通緝。26日凌晨1時左右，黃駕駛BMW轎車違停在精一路、龍安街口，基警一分局延平街派出所警網發現，因感可疑，便上前盤查；黃姓男子因通緝又車內藏毒，一時心虛，便拒檢加速逃逸，警方見狀鳴笛追捕，黃駕車衝進狹窄的龍安街96巷內，見警方緊追不捨，竟搏命闖入巷內平交道，轉入鐵道疾駛，追捕的員警見到黃駕車沿鐵軌逃逸，當場傻眼，直呼「要怎麼追」。

黃男駕車沿著鐵軌疾駛數十公尺，沿途撞毀台鐵軌道號誌等設施，最後因暴胎棄車奔逃，一路跑到基隆車站南站，攀爬到頂樓樑柱躲藏，結果不慎摔落到三樓雨棚，受傷動彈不得。

警方調閱監視器及沿途搜查，先在鐵道找到黃的座車，另於火車站南站發現受傷的黃姓男子，便通報消防人員出動雲梯車將黃救下，並戒護前往醫院急救；黃姓男子臉部裂傷、左手脫臼，救治後由警方帶回派出所處理。

警方在黃男棄置的BMW轎車內查獲安非他命、依托咪酯煙彈等毒品，將毒品扣案後，通報台鐵調度吊車將黃的轎車吊離鐵道；台鐵同步連夜緊急應變，改為單線雙向運行通車。