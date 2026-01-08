通緝犯載女友趴趴走！遇警裝傻「車廂搜出匕首」、唾液檢測陽性糗了
記者林盈君／新北報導
本月3日下午，遭通緝的50歲黃姓男子，騎乘機車載著女友趴趴走，行經新北市新店區時遭警方攔查，員警當下指出，黃男所騎乘機車，係遭侵占之車輛，黃男還故作驚訝，表示機車是向友人所借，但當警方進一步詢問友人身分，黃男卻說詞不清，之後員警搜索車輛，於車廂內發現一把匕首，遂將黃男帶回偵訊。由於黃男因毒品案遭通緝，且唾液檢測呈陽性反應，被警方依法移送。
據了解，黃男疑於桃園區侵占機車，之後載著女友一路往新北市新店區，而桃園警方已通知新店警協助攔查。3日下午，黃男行經新店區雙城路附近時，遭警方攔查，黃男見員警指出「侵占車輛」，隨即裝傻表示是跟朋友借的，與自己無關，之後員警搜索機車時，於車廂內發現一把匕首（疑槍砲彈藥刀械管制條例所列管制），於是將黃男帶回偵訊，並將刀械送驗。
警方指出，黃男因毒品案遭新北地院發布通緝，黃男也坦承，於去年12月間有吸食安非他命，並同意警方採集唾液及採尿。警方表示，經初步唾液檢測，黃男呈安非他命及依托咪酯陽性反應，將依法製單舉發，之後待尿液複驗結果回覆後，再依公共危險(毒駕)函送偵辦。
三立新聞網提醒您：
莫逞一時樂，遺害百年身！
拒絕毒品 珍惜生命
健康無價 不容毒噬
更多三立新聞網報導
上海「海底撈」小便事件！2少年站桌上尿尿下場慘了 天價賠償金額曝光
偷超商7萬元包裹！超勇女店員「認出賊臉」氣炸 一路猛追驚險逮人
新北三重工廠火警！烈焰沖天、爆炸聲響頻傳 消防員灌救畫面曝光
F-16飛官辛柏毅失聯！家屬心碎求問事宮廟：無論存活與否、只想再見一面
其他人也在看
台積電洩密案第4名內鬼將現身！陳姓工程師今移審法院拚交保
台積電爆發一連串洩密案，先爆發前工程師陳力銘勾結內鬼吳秉駿、戈一平竊取2奈米晶片機密，並將資料交付東京威力科創（（ＴＥＬ））台灣子公司，3人迄今遭智慧財產及商業法院收押。不過，陳力銘後續又咬出新內鬼陳姓工程師竊密，檢方今早將在押的陳姓工程師移審法院，合議庭將開庭決定是否交保。據了解，陳姓工程師涉及重罪且迄今不吐實，交保恐怕有得拚。太報 ・ 4 小時前 ・ 19
F-16飛官辛柏毅失聯！家屬心碎求問事宮廟：無論存活與否、只想再見一面
本月6日晚間，空軍飛官辛柏毅駕駛F-16V戰機，於夜間演訓時突然失聯，目前軍方已大規模搜索中，希望能儘速找到人，而飛官辛柏毅家屬也非常焦急，甚至於Threads發文，詢問網友推薦的花蓮宮廟，難過表示「只希望能找到他，無論有沒有存活都沒關係，只想再見他一面」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 19
不斷更新／飛官辛柏毅失聯！投放照明彈搜救
[NOWnews今日新聞]空軍司令部今（6）日表示，本屬花蓮基地一架F-16單座戰機（機號6700），晚間6點17分時，飛行官辛姓上尉駕機起飛執行例行性訓練任務，晚間7點29分時於花蓮縣豐濱鄉東面10...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 35
超商悠遊卡.包裹遭竊 調閱監視器竟為同一人所為
社會中心／莊立誠 黃啓豪 新北報導位在新北市板橋區的湳雅夜市裡，接連發生竊案，受害的都是同一間超商！大夜店員在盤點貨物時，發現店裡少了好幾張悠遊卡，就連民眾的包裹也少了好幾件，店員調閱監視器，發現有一名竊嫌，兩度入內行竊，沒想到，他食髓知味，第三度到店裡，馬上被店員認出來，最後在熱心民眾協助下，順利抓人。夜市裡，2名身材魁武的男子，雙手架住穿著黑色外套的女子，只見這名女子，還不斷反抗，引起民眾議論紛紛。就怕是當街擄人案，圍觀民眾趕緊報警。超商悠遊卡.包裹遭竊 調閱監視器竟為同一人所為。（圖／民視新聞）警方獲報到場，進到便利商店裡，原來被架住的，是一名竊嫌，而這兩名彪形大漢，是英勇逮賊的熱心民眾。事發就在新北市板橋區湳雅夜市裡，超商大夜店員盤點貨物時發現，店裡有好幾張悠遊卡，以及民眾的包裹，不翼而飛，財損總共7萬8千多元。調閱監視器後才發現，以為是一名留著長髮、綁辮子的女竊賊，抓到人之後，才知道他是男的，29歲的何姓男子，在週一傍晚，以及凌晨時，兩度入內行竊。就在這名竊嫌，再度來到便利商店時，馬上被店員認出來。在兩名熱心民眾的協助下，順利逮人。超商悠遊卡.包裹遭竊 調閱監視器竟為同一人所為。（圖／民視新聞）板橋警分局板橋派出所副所長林恒毅：「係因何姓犯嫌於日前至夜市內超商，竊取約新台幣7萬餘元包裹，又於昨日晚間返回超商時，由大夜店員認出並追呼抓捕，在場熱心民眾協力抓捕犯嫌。」這名何姓嫌犯再事後，坦承犯行，挑在人來往的夜市下手行竊，下場就是被依法送辦。原文出處：超商悠遊卡、包裹遭竊 調閱監視器竟為同一人所為 更多民視新聞報導全力搜救辛柏毅 賴清德盼全民集氣：祈禱他能平安歸來桃園公布2026首波酒駕累犯 15人姓名、照片曝光廟會百元互動惹議！與內褲辣妹「埋頭吸奶味、摸屁股」影外流民視影音 ・ 27 分鐘前 ・ 發表留言
F-16飛官辛柏毅墜海失聯！管碧玲：海巡已派3艦6艇 鍥而不捨搜救
[Newtalk新聞] 空軍花蓮基地一架F-16單座戰機昨（6）晚進行例行訓練時，飛行員辛柏毅上尉在花蓮外海發生跳傘意外，國防部、內政部及海巡署等單位漏夜搜救，仍未見辛柏毅身影。海委會主委管碧玲今（7）早在臉書發文表示，「我們繼續努力，願一切平安，希望把飛官救回來。」海巡署則指出，目前已累計已累計派遣3艦及6艇於事故海域持續搜尋，並施放共計4顆 SLDMB 海難搜救測流浮標，持續配合國防部全力進行搜救作業。 空軍司令部昨晚表示，花蓮基地乙架 F-16單座戰機，機號6700，晚間6時17分由飛行官辛柏毅駕機起飛執行例行性訓練任務，7時29分於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬疑似跳傘，空軍隨即成立應變中心，展開搜尋行動。辛柏毅是澎湖人，空軍官校108年班畢業，飛行總時數達611小時，F16V的機種總時數則有371小時，該機機身鐘點3894小時，發動機總時間則是5447小時。 管碧玲今早發文指出，大家心繫的辛飛官，搜尋到現在，仍未發現，國軍、國搜系統鍥而不捨運作中。海巡弟兄在海上搜尋一夜，希望白天視線改善，能有助於尋獲。昨日各界紛紛集氣，一起為辛飛官祈禱，有民間貨輪、漁船、商用飛機，都想盡一份心力，新頭殼 ・ 1 天前 ・ 33
飛官辛柏毅夜訓失聯！親友急喊：拜託撐下去
[NOWnews今日新聞]花蓮空軍基地一架F-16V單座戰機（機號6700）昨（6）日晚間執行夜航訓練時突失聯，飛官辛柏毅上尉於晚上7時29分於花蓮縣豐濱鄉東面10浬疑跳傘逃生，國軍正展開海空救援，這...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前 ・ 30
詐欺車手被警「破窗拖下車」 驚險瞬間曝｜#鏡新聞
北市出現警匪追逐！行天宮捷運站昨天（1/6）晚間，一名男子被便衣刑警，從黑色汽車上給直接拖下車壓制，馬路上的驚險場面也嚇壞目擊的女學生，據了解，整起圍捕行動原來是為了逮捕前來取款的詐欺車手，而警方也在他收款的假交易所辦公室逮捕另一名女同夥，全案2人都被雙雙送辦。鏡新聞 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
碰瓷？台大生電動輪椅疑壓路人腳 竟遭勒索｜#鏡新聞
人來人往的西門町商圈傳出疑似碰瓷糾紛！一名蔡姓男大生遭兩名陌生男子攔下，說他的電動代步車壓傷了他們，因此要求賠錢，還出言威嚇，警方獲報到場後，這兩名男子態度一百八十度大轉變，說願意私下和解，今天(1/6)男大生出面受訪，滿腹委屈。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 1
為何檢察官陳舒怡被國台辦列「台獨打手幫兇」？他點出2件事 與馬文君有關
[Newtalk新聞] 中國國台辦發言人陳斌華昨宣布將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」，此外，還點名了台灣高等檢察署檢察官兼國安執行秘書陳舒怡為「台獨打手幫兇」，引發議論。立法院民進黨團總召柯建銘助理周立軒細屬兩件事，指出原因很可能與國造潛艦「海鯤號」洩密案負責偵辦馬文君有關。 周立軒透過臉書帳號周軒表示，遭到中國國台辦列為「台獨打手幫兇」的高檢署檢察官陳舒怡，其實看到她的名字，一開始大家還有點意外，不過中國做事情，從來不是沒有理由的，看兩件事情就知道，中國點名陳檢，是有很深的意涵的。 周軒回溯，2023年，國造潛艦洩密案鬧得沸沸揚揚，時任參謀總長的潛艦國造專案小組召集人黃曙光卻透露，「有立委一直在搞」，顧問郭璽更直接爆料國民黨立委馬文君，涉嫌將國造潛艦「海鯤號」資料外洩，涉及洩漏國防機密的外患罪嫌，高檢署立即簽分他字案偵辦。負責的檢察官，就是陳舒怡。 他指出，2025年11月，資通電軍指揮部舉辦「114年下半年反情報講座」，由指揮官毛建秋中將主持，邀請高檢署檢察官以「近年中共滲透態樣手法及檢調共偵國安案件」為主題演講。主講人，還是陳舒怡。而她在演講中強調，中共近年除新頭殼 ・ 4 小時前 ・ 3
前桌球國手涉吸金5千萬! 分飾兩角冒名運彩公會理事長
中部中心報導台中地檢署，日前針對一起涉嫌偽造文書、違反《銀行法》的案件，提起公訴，特別的是，這名楊姓女被告，是前桌球國手，還曾經在國際賽中，為國爭光得到銅牌。但是，她卻被指控，一人分飾兩角，冒用運彩公會理事長的名義，涉嫌吸金詐騙，金額高達5千萬元。這名短髮的桌球選手，遭到民眾指控，利用投資刮刮樂彩券，涉嫌違法吸金！被害人指控，楊女去年底找上他，由於信任對方是前桌球國手，還曾經在國際賽中拿下銅牌，為國爭光，退役後又有保險理專背景，被害人就投資了120萬元，但只拿到9千元的紅利，對方就失聯了！前桌球國手涉偽造文書遭起訴。被害人最近提告，還衍生出案外案，原來楊姓前國手，在4年前開始，疑似謊稱與運彩公會理事長何昱奇，關係很好，藉此取得其他被害人信任！理事長指控，被告運用"神鬼對話"的手法，一人分飾兩角，製造兩人合股經營彩券行的假象，向客戶募資，短短2年，騙了35名客戶、捲款高達5千萬元！前桌球國手涉偽造文書遭起訴。被害人指控，這大筆錢，最後疑似因為被告地下簽賭，通通輸光。記者撥打楊姓被告手機求證，但她沒有接電話。被告涉及盜刻何理事長的印章，涉嫌偽造文書、違反銀行法，由台中地檢署檢察官提起公訴。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：前桌球國手涉吸金5千萬 分飾兩角冒名運彩公會理事長 更多民視新聞報導前住戶"寄生停車格"長期竊電 現任屋主.管委會提告假醫美董娘盜圖裝闊 誆投資醫美器材吸金1.3億破獲25億洗錢案! "缺錢公司"成洗錢破口 企業主淪共犯民視影音 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
冬天也有虎頭蜂！田間除草遭蜂襲4人傷…他最慘「螫20多下」插管治療中
苗栗頭屋鄉發生虎頭蜂螫人意外，昨日（7日）上午9時許，一名胡姓男子在田間除草時，疑似驚動虎頭蜂群遭攻擊，胡男家屬聽到聲響來幫忙也受傷。救護人員到場時，胡男4人已遭蜂群螫傷，其中胡男被螫了20多處傷口，出現嚴重過敏反應，無法呼吸，被緊急送醫，目前仍在插管治療中。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發表留言
台中榮總無照廠商動刀疑雲 涉及「密醫」移請中檢偵辦
台中榮總遭周刊爆料神經外科醫師疑似讓未具醫事證照的醫材廠商進入手術房內執刀手術。對此，台中市衛生局今晚指出，因涉及「密醫行為」，違反醫師法刑事責任，今日已派員前往稽查，並彙整相關情資，將全案移請台中地檢署偵辦。180病人疑似受害周刊報導，台中榮總有3名醫師遭爆料疑讓無醫護人員執照的醫材廠商進入手術房自由時報 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
通學區搶快闖紅燈 廂型車險撞小學生引公憤｜#鏡新聞
這畫面真的太可怕！一輛黑色廂型車，經過校門口時闖紅燈，差點撞上正要過馬路的學童，地點就在台北市北投國小，這樣的畫面引起公憤！北投警方也認定屬於重大違規，將會約談車主到案說明，並且開罰。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 2
新北同一天2毒駕拒檢 跑不贏警察等吃高額罰單!
社會中心／洪巧璇、洪國凱 新北報導新北市同一天晚上發生兩起毒駕拒檢事件！昨(６)晚間１１點多，板橋以及三重都有騎士直接在巡邏員警面前騎車交通違規，被攔查還拒檢跑給警察追，最後警方使用毒品唾液快篩，果然發現是毒駕上路，除了得被依毒品防制條例送辦之外，還得繳交高額的交通罰金。巡邏員警就在旁邊，機車還大搖大擺違規逆向，警方立刻追了上去。員警沿路鳴笛，雙載騎士也一路衝個不停，直到雙方追到路口。員警vs.毒駕嫌犯：「停車！下來！下去啦，跑什麼。我沒有動啊。」兩名男子被當街壓制，還故作鎮定說自己沒有要跑，但員警卻從他們身上搜出喪屍菸彈。員警vs.毒駕嫌犯：「趴好啦!你們兩個涉嫌毒品危害防制條例。」新北市三重，6號晚間11點多，兩名男子雙載逆向行駛，還跑給警察追，結果意外被搜出毒品，而同一天晚上，板橋也有一起毒駕拒檢，張姓騎士在警方面前闖紅燈，而被攔查。沿路違規！毒駕拒檢板橋車站亂竄 警開22張罰單共罰13萬元（圖／民視新聞）員警vs.毒駕嫌犯：「呼叫，麻煩攔截圍捕！攔截圍捕！」警車一路追在後頭，但男子說什麼就是不肯停車，一路危險行駛，員警馬上呼叫支援警力到場。員警vs.毒駕嫌犯：「趴著！趴好！幹什麼東西！」員警蜂擁而上，壓制歹徒，使用毒品唾液快篩檢測，確認毒駕上路。當時張姓嫌犯不只闖紅燈，還邊騎車邊滑手機，警方要他停車受檢，沒想到他油門一催拒檢逃逸，還繞了板橋車站一圈，途中逆向、騎上人行道等多項違規，警網出動圍捕。沿路違規！毒駕拒檢板橋車站亂竄 警開22張罰單共罰13萬元（圖／民視新聞）海山分局江翠所所長蔡桓武：「另針對張男違規行為，依違反道路交通管理處罰條例，告發22張罰單，計處新臺幣13萬1300元罰鍰。」毒駕拒檢還沿路違規，罪加一等，共開出22張交通罰單，不僅背上毒品刑責，還得繳高額罰金。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：沿路違規！毒駕拒檢板橋車站亂竄 警開22張罰單共罰13萬元 更多民視新聞報導F-16夜航失事關鍵1分鐘 辛柏毅3度喊跳傘、8秒後光點消失遭爆「無照廠商執刀」醫納涼！中榮「態度大轉彎改口」發聲回應了台中榮總傳「讓無照廠商動刀」！醫納涼喊「會痛要講」破百人受害民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
神明搭火車上阿里山 臺澎金馬媽祖齊聚新港起駕神旅行
如果有一天，你在阿里山林業鐵路旁，看見媽祖搭著火車穿梭在雲霧與杉林之間，那不是幻覺，而是真實發生的信仰風景。本次由交通部觀光署阿里山國家風景區管理處攜手嘉義縣新港奉天宮共同策畫的「阿里山神旅行・抵嘉」活動，已於12月19日至22日圓滿落幕，四天行程吸引超過五萬人次參與、關注，成功為阿里山觀光與宗教文化寫下全新篇章。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 發表留言
看準天冷包緊緊！慣竊超商偷包裹 被認出拔腿狂奔
新北市一名男子，日前凌晨到板橋湳雅夜市的超商，偷走八件包裹以及兩張悠遊卡，沒去櫃檯付錢就落跑，同一天晚上被眼尖的店員認出來，雖然他第一時間還拔腿狂奔，但最後還是落網，被依竊盜罪嫌函送地檢署偵辦。 #包緊緊#超商#偷包裹東森新聞影音 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
清潔隊員送拾荒婦電鍋案定讞！確認「褫奪公權1年」
台北市環保局一位黃姓清潔隊員，日前將回收車上殘值32元的舊電鍋送給拾荒阿嬤，涉犯《貪污治罪條例》遭起訴，士林地院去年12月2日宣判，判他3個月有期徒刑、緩刑2年，褫奪公權1年，近日士林地檢署在上訴日期屆滿時，決定不提出上訴，全案就此定讞。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 13
太子集團創始人遣送中國 黑金帝國的崩塌與追問／羅登廉
羅登廉（作家、文藝評論家） 據柬埔寨媒體報導，太子集團（Prince Group）創始人兼董事長陳志在柬埔寨被台灣好報 ・ 2 小時前 ・ 1
好友反目? 高雄鳳山7旬男持大剪刀砸車洩憤
南部中心／綜合報導高雄鳳山發生砸車糾紛！民宅屋主停放在家門口的兩台車，遭到一名70多歲男子持大剪刀狂砸，嚇壞鄰居，警方事後調查，發現被害車主和砸車男子，曾經在同一個獅子會當幹部，因為私人糾紛，演變成砸車衝突。白衣男子拿修剪盆栽用的大剪刀狂砸車。（圖／翻攝畫面）白衣男子拿著大剪刀，朝民宅騎樓的黑色廂型車車窗猛砸，車子警報聲大作，但男子沒有因此停手，繼續敲打車窗和擋風玻璃，車子前前後後無一處倖免，附近鄰居聽到聲音，跑出來查看。附近鄰居：「聽到聲音我以為是在放煙火，結果隔天聽隔壁他們講說不是，是有一台車被砸掉。」也有鄰居認為，「應該有什麼糾紛吧，他們做工程的，可能在砸玻璃吧，聽到玻璃聲。」黑色車輛玻璃被砸毀。（圖／翻攝畫面）巨大聲響，鄰居從睡夢中驚醒，事發在去年12月中，高雄鳳山鳳東路上一處民宅，車主是49歲陳姓男子，把兩台車停在家門口，一名72歲李姓男子拿修剪盆栽用的大剪刀狂砸。警方調查，兩個人其實互相認識，還曾在同一個獅子會當過幹部，疑似私人糾紛，引發衝突。高市警成功派出所副所長林弘明表示：「經調閱影像發現為李姓男子（72歲）獨自所為，警方旋即通知李男到案說明，全案訊後依毀損罪函請高雄地檢署偵辦。」究竟是什麼深仇大恨，需要用大剪刀砸車洩憤，曾經朋友翻臉，砸車的男子除了得背上刑責，還必須承擔賠償責任。原文出處：私人糾紛變成砸車衝突！ 七旬男持大剪刀狂砸車洩憤 更多民視新聞報導剛度完蜜月！飛官返台2天遇F-16墜機 相關單位全力搜救中失事6700號F-16V今夜訓墜海 過往昂飛英姿曝光F-16夜訓花蓮外海墜機跳傘救援中 辛姓飛官背景曝光了民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
高階警婚外情！還和議員「搶女人」飾2角討1千萬 淚：做出幼稚的事
前台南市警察局秘書室主任莊武能，涉入婚外情三角戀，2022年一人分飾兩角，傳訊息勒索新竹縣議員1千萬元，並相約在尖石溫泉會館見面，警方到場逮人時，莊武能還開車衝撞自家人，一審強制罪判刑6年。莊武能上訴二審，日前辯論終結，莊武能在法庭上講到哽咽，強調「我不是一個不重視名譽的人」，爭取無罪，全案將於2月10日宣判。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 2