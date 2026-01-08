通緝犯載女友趴趴走！遇警裝傻「車廂搜出匕首」、唾液檢測陽性糗了

記者林盈君／新北報導

本月3日下午，遭通緝的50歲黃姓男子，騎乘機車載著女友趴趴走，行經新北市新店區時遭警方攔查，員警當下指出，黃男所騎乘機車，係遭侵占之車輛，黃男還故作驚訝，表示機車是向友人所借，但當警方進一步詢問友人身分，黃男卻說詞不清，之後員警搜索車輛，於車廂內發現一把匕首，遂將黃男帶回偵訊。由於黃男因毒品案遭通緝，且唾液檢測呈陽性反應，被警方依法移送。

被通緝的50歲黃姓男子，疑侵占機車遭警方攔查。（圖／翻攝畫面）

據了解，黃男疑於桃園區侵占機車，之後載著女友一路往新北市新店區，而桃園警方已通知新店警協助攔查。3日下午，黃男行經新店區雙城路附近時，遭警方攔查，黃男見員警指出「侵占車輛」，隨即裝傻表示是跟朋友借的，與自己無關，之後員警搜索機車時，於車廂內發現一把匕首（疑槍砲彈藥刀械管制條例所列管制），於是將黃男帶回偵訊，並將刀械送驗。

遭通緝的50歲黃姓男子，騎乘機車載著女友趴趴走。（圖／翻攝畫面）

警方指出，黃男因毒品案遭新北地院發布通緝，黃男也坦承，於去年12月間有吸食安非他命，並同意警方採集唾液及採尿。警方表示，經初步唾液檢測，黃男呈安非他命及依托咪酯陽性反應，將依法製單舉發，之後待尿液複驗結果回覆後，再依公共危險(毒駕)函送偵辦。

機車車廂內搜出一把匕首。（圖／翻攝畫面）

