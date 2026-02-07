通緝犯遇臨檢假意配合 再猛踩油門逃逸撞傷騎士

新北市 / 綜合報導

今(7)日上午，新北市樹林火車站前出現警匪追逐！員警發現可疑車輛，上前盤查，沒想到這駕駛先假意配合，接著踩油門直接開走，過程中還撞到一名停等紅燈的機車騎士。原來楊姓駕駛是名違反藥事法的通緝犯，目前警方調閱沿線監視器，全力追緝。

街頭驚見警匪追逐！通緝犯假意配合又倒車逃逸，通緝犯拒檢「倒車撞機車」急逃警破窗手遭劃傷，通緝犯拒檢飆速逃逸目擊民眾直擊：超怕撞過來，保險桿斷狼狽逃！通緝犯遭盤查急駛離警追緝中。警方說：「往旁邊停一下。」警方示意違規車輛靠邊停，駕駛假意配合，卻直接往前開，員警馬上破窗，但駕駛油門踩了就跑，員警跳回車上急起直追，另個角度看到攔截圍捕當下，周圍民眾跟車輛，都不敢輕舉妄動。

廣告 廣告

車內目擊民眾說：「砸車了，直接開槍了。」對向的駕駛嚇壞了，只見拒檢逃逸的白車呼嘯而過，後保險桿搖搖欲墜，車內目擊民眾陳小姐說：「那個白車衝出來的時候開得非常快，而且直接從我們旁邊，這樣咻過去，真的超怕它撞過來的。」目擊民眾VS.記者說：「追一台轎車追一追，兩個警察就來這邊了啦，(是有很大聲嗎)，我們在這邊是都有聽到啦。」

警匪追逐就發生在，7日上午10點多新北市樹林區，開車的54歲楊姓男子有通緝在身，違規跨越雙黃線拒檢警方破窗，他倒車撞上後方機車加速離去，而附近有火車站市場也有派出所，所幸沒有再波及其他用路人，警方也持續追緝。

新北警樹林分局樹林所副所長蘇孟承說：「倒車波及後方重型機車後，執勤同仁隨即以警棍擊破駕駛座車窗，但犯嫌仍加速逃逸，過程中同仁遭玻璃劃傷。」楊姓通緝犯因違反藥事法，遭新北地檢署通緝，撞倒機車後往山佳方向逃逸，警方後續將過濾監視器，以車追人。

原始連結







更多華視新聞報導

三重警匪追逐！街頭傳多聲槍響 休旅車後方遭撞爛逃逸

三重警匪追逐傳槍響 警追捕車手開22槍

3嫌暴力討債拒檢！ 警匪逆向追逐 沿路車輛驚閃

