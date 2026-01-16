通緝犯違規拒檢逃逸 躲進民宅仍被逮

其他人也在看
快訊／深夜自撞電桿爆頭⋯他倒血泊中氣絕亡！台南28歲騎士身份曝光
台南市永康區14日深夜11時許發生死亡車禍，一名男子騎機車行經龍中街巷弄時，因不明原因失控高速自撞路邊電線桿，強大撞擊力導致阮男頭部重創，當場失去生命跡象，經緊急送往奇美醫院搶救後，仍因傷勢過重宣告不治。警方初步調查不排除酒駕釀禍，詳細肇事原因仍待釐清。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 45
涉操縱美大學及中國職籃比賽 20人遭起訴
（中央社紐約15日綜合外電報導）根據今天公布的起訴書，賓州聯邦檢察官指控20人涉嫌操縱大學籃球及中國職業籃球比賽的賭盤。這是美國合法運動博彩日益盛行背景下，最新一起指控運動員作弊的案件。中央社 ・ 13 小時前 ・ 3
三寶日常？77歲嬤無照鬼切大迴轉挨撞「起身秒閃人」…下場慘了
台中一名77歲簡姓老婦，日前無照騎機車外出買早餐，為了貪圖方便竟從路邊鬼切大迴轉，被綠燈起步的轎車撞個正著慘摔，結果簡婦擔心被抓包無照，竟趁亂騎車逃跑。事後警方循線通知簡婦到案，這下婦人除了無照，還得再吞一張肇逃罰單，荷包大失血。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 3
新北地院傳火警！ 20歲女等通緝男友太無聊 竟＂燒螞蟻＂遭逮
社會中心／綜合報導新北地院今天（14日）晚間，驚傳火警！一名20多歲的蔣姓女子，當時正在等待因捲入詐騙案出庭的丈夫，沒想到在一樓的無人商店內，疑似為了消除桌面大片螞蟻，竟然當場噴灑酒精，隨後點火燃燒，隨後揚長而去，幸好法警第一時間發現，緊急通報，沒有釀成傷亡。新北地院1/14晚間7點多發生火警 竟是一名女子在桌面噴酒精、點火釀災（圖／民視新聞）自助咖啡機旁拉起封鎖線，地面還有燃燒過的杯架，及一整桶的污水，14日晚間，在新北地院1樓的無人商店，發生火警，警消獲報到場發現是人為釀禍。民視記者 王云宣：「當時一名女子在等待先生開庭，疑似因為無聊，竟然在無人咖啡機噴了酒精，隨後又拿出打火機點火。」無人咖啡機桌面留下兩塊燒焦痕跡 還有大片螞蟻屍體（圖／民視新聞）桌面留下兩塊燒焦痕跡，還有大片被活燒的螞蟻屍體，涉案的21歲蔣姓女子，當時正在等待因詐騙遭通緝的丈夫出庭，獨自一人在超商充電，她供稱發現一旁桌面有螞蟻，才會一時興起，點火滅蟻，沒想到還意外燒到一旁杯架。新北土城清水派出所長 柯奕丞：「蔣女見桌面有一大片螞蟻，竟拿旁邊的消毒酒精噴灑，並以打火機點燃，火勢延燒至紙杯架後離開現場，員警獲報迅速查獲，所幸無人受傷。」犯案的21歲蔣姓女子供稱是因桌面太多螞蟻才會點火 被依公共危險罪現行犯送辦（圖／民視新聞）濃濃燒焦味，讓路過法警驚覺不對勁，緊急報案，而這名蔣姓女子原先只是陪同丈夫開庭，如今自己也被依公共危險罪送辦，幸好火勢沒有擴散，無人傷亡。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：新北地院傳火警！ 20歲女等通緝男友太無聊 竟「燒螞蟻」遭逮 更多民視新聞報導驚悚！板橋男加油站自焚後「撲人」釀2傷 動機尚待警方釐清詭異男「加油站縱火」釀兩傷 起底背景前科累累彰化木材廠大火竟是人為縱火 嫌偷百萬童子錫燈民視影音 ・ 1 天前 ・ 17
新北院驚傳縱火案 21歲女火燒螞蟻險釀災｜#鏡新聞
新北地方法院昨天（1/14）發生火警，一名21歲蔣姓女子法院外頭等，因詐騙案而被通緝的男友時，太無聊，跑到無人商店內，拿酒精噴灑咖啡機旁的螞蟻，並拿打火機引燃，接著人就離開了，好在法警及時發現，第一時間進行撲滅，才沒讓火勢蔓延開來，而女子事後也被依公共危險罪現行犯逮捕到案。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 3
判決逆轉！假借理療打死女信徒 6幹部二審改判7年
台中市 / 綜合報導 台中大里一名35歲游姓女子，112年在住處全身瘀青離奇死亡，警方追查發現，女子疑似被宗教團體的6名女幹部，拿刮痧板打死，一審以罪證不足判6人無罪，案子經檢方上訴，台中高分院認定6人確實有傷害犯意，撤銷原判決，改依傷害致死罪，將他們分別判處7年以上有期徒刑。2023年6月，大里這處民宅，傳出命案，一名35歲游姓女子，臉部、四肢傷痕累累，被救出時，因傷勢嚴重送醫宣告不治，事後檢警追查發現，原來是中華白陽四貴靈寶聖道會，總道長余姓女子等6名幹部，涉嫌以借竅驅魔為由，毆打游姓女子。六人集體打死人，一審法官，卻認為罪證不足，判處6人無罪，但檢方上訴。台中高分院行政庭長蔡明曜：「接續以徒手器具拍打被害人身體，且於被害人膚痛仍不停止，被告6人傷害致死的犯行可以認定，乃撤銷一審此部分無罪判決。」集體輪番上陣，活活打死女信徒，台中高分院二審逆轉，認為如果是單純進行拍打理療，1個人協助就好，卻出現6人輪番上陣的異常狀況，有傷害的犯意，撤銷一審判決，依傷害致死罪，分別判刑7年1個月至，7年4個月有期徒刑，全案還可上訴。 原始連結華視影音 ・ 6 小時前 ・ 6
控遭攔車隨機攻擊！原來是急切車 後車險撞痛毆教訓
新北市 / 綜合報導 新北市一名蕭姓駕駛，上個月29日開車行經新莊富國路時，被後方轎車攔截痛打，朋友幫他PO網控訴遭到「隨機攻擊」，痛批新莊治安怎麼這麼差！警方事後調查發現，兩名打人嫌犯疑似只因為前一個路口，蕭姓駕駛突然切進車道，害他們差點撞車，就因此心生不滿攔車教訓。轎車打起左轉燈切進車道，後方車輛見狀緊急剎車，但下一秒後方車輛猛踩油門追上前去，撞擊轎車車頭，車上下來兩人，對轎車駕駛一頓痛毆，打完人後兩人跳上車離開。受害駕駛VS.員警：「就這樣子他先先叭我撞我車，(所以有碰撞)，對有碰撞然後我下來，然後駕駛人攻擊我，他直接用是怎樣，我開車門下來，男生直接抓我，女生用車門夾我。」被打的駕駛，一臉茫然向警方說明，根本不知道為什麼會突然被人攻擊。受害駕駛VS.員警：「(你幫我指著)，很誇張他直接這樣擦過來撞我，超扯的。」駕駛友人在網路上發文，說沒有理由被人隨機攻擊，痛批治安差，蕭姓駕駛頭部撞擊造成後遺症，美髮工作嚴重受到影響。記者張權：「駕駛行經這段路口的時候，無緣無故，遭人攔車痛毆，一度以為遇到了隨機攻擊，警方事後調查發現這疑似，是一場行車糾紛。」上個月29日晚上11點多，蕭姓駕駛行經新北市新莊區富國路，從路旁打左轉燈切進車道，後方的易姓女駕駛，載著陳姓男友人，疑似不滿差點撞車，狂追50公尺撞車頭攔車後，下車痛毆蕭姓駕駛，還用車門夾傷他的身體。新北市新莊分局丹鳳派出所長陳建榮：「突然切入駛入車道，差點釀成追撞車禍，故心生不滿上前將蕭男攔下，警方已於昨(14)日通知，車主易女到案說明並製作筆錄。」打人的易姓女駕駛，表示對當天的事情，完全沒有印象，但承認畫面中的人是她，蕭姓男駕駛，事後也決定提告，傷害恐嚇強制等罪。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 1
張文墜樓非意外! 北車犯案後逃跑變裝還搜尋新聞
社會中心／王毓珺 郭文海 台北報導1219隨機恐怖攻擊，因為「張文」犯案後墜樓身亡，不起訴偵結！檢方下午召開記者會，針對案情做出說明，從搜索的正舉顯示，張文最早在2023年就有犯意，隨後開始不停蒐集鄭捷隨機殺人案件的相關訊息，也會去查世界各國的犯罪案件，更誇張的是，他在北車犯案後，逃跑變裝的過程，還搜尋有沒有自己的新聞。穿著全身黑，走上誠品南西店頂樓的男子，就是在1219犯下隨機恐怖攻擊事件的張文，只見他迅速脫下手套、戰術背心、眼鏡等物品，但隨著張文跨過圍欄墜樓，整起案件以不起訴偵結。台北地檢署主任檢察官 曾揚嶺：「被告(張文)的一個四肢，身體以及手掌，並沒有抵抗的一個刮擦，防禦傷的骨折傷勢。」張文墜樓非意外! 北車犯案後逃跑變裝還搜尋新聞（圖／民視新聞）由於張文身亡，最重要的犯罪動機，少了一塊拼圖，檢警為了還原，首度委請犯罪學專家進行鑑定，同時也透過3D雷射，重建犯罪現場，警方更是出動600人，調閱3000支監視器，發現張文11月17號，在台北車站內場勘時，使用平板，透過一針針分析手勢，破解密碼，張文的"殺人計畫書"也才曝光。台北市刑大大隊長 盧俊宏：「我們經過好多同仁分析這個影像，發現我們也解碼，他(張文)的密碼密碼，還有手勢，手勢破解密碼。」檢警訪查143人，調閱張文通聯紀錄，認為他個性內向、壓抑，且金錢來源大多是媽媽匯款，沒有境外資金，研判是孤狼式犯案，早在2023年8月，張文把帳戶內的錢全部領出，12月創建金錢規劃檔案，隔年6月開始搜尋鄭捷隨機殺人案，並於2025年1月決定犯案手法，9月嘗試自製汽油彈，並存取多張"越南屠夫"分屍兇殺案照，10月寫下縝密的計畫書。張文墜樓非意外! 北車犯案後逃跑變裝還搜尋新聞（圖／民視新聞）台北地檢署主任檢察官 曾揚嶺：「(張文)犯罪本身，視同向社會表達，宣告自身存在的表達式犯罪。」誇張的是，張文在北車犯案後，竟然還搜尋自己的新聞，看是否有引起社會關注，而計劃書的最後，並沒有逃脫再犯的具體安排，他也只留下1434元，沒有預留後路，但真正的犯案目的，也隨著張文的死亡一起消失。原文出處：張文墜樓非意外 北車犯案後逃跑變裝還搜尋新聞 更多民視新聞報導1219攻擊事件還沒滿月! 婦搭捷運揚言"殺人"驚動車廂憂北捷攻擊再上演! 女穿"戰術裝"上街民眾嚇壞北捷攻擊案張文獲不起訴 北檢曝「犯罪動機」民視影音 ・ 23 小時前 ・ 1
面交遭詐！買家謊稱「過火辨真偽」 得手55萬金項鍊逃
台北市 / 綜合報導 一名周姓賣家透過臉書社團，與鍾姓男子相約在台北市一間餐廳，要面交一條3兩重，市值約55萬的黃金項鍊。過程中，買家鍾姓男子辯稱要跟餐廳借廚房過火，辨別黃金真偽，但之後就從後門逃逸，賣家才驚覺受騙！警方循線在48小時內，逮到有詐欺前科的鍾姓男子，但項鍊已經被他賣到銀樓。員警VS.鍾姓嫌犯說：「20點57分，那警方在這邊出示拘票對你實施拘提。」灰衣男子在民宅門口被員警 拘提 ，警密錄陪同帶回，不發一語乖乖配合，原來他涉嫌詐騙，被警方帶回偵辦。事發在台北市中山區一間餐廳內，鍾姓嫌犯6日中午，在臉書社團上看到周姓賣家貼文，販賣價值55萬的3兩黃金項鍊，便跟他相約當天晚上進行面交，沒想到兩人到了餐廳，嫌犯卻謊稱要跟店家借用廚房，過火辨別真偽，實際上卻帶著項鍊開車逃逸，周姓賣家這才驚覺受騙報警。黃金價格水漲船高，以目前金價1錢要價1萬8千元，過火辨真偽只是嫌犯的拖延戰術，銀樓業者劉小姐說：「真金不怕火煉，一般的民生用火，也燒不動黃金。」警方事調閱監視器，48小時內在新莊逮到有詐欺前科的鍾姓嫌犯，但項鍊早被他賣到銀樓，中山分局民權一派出所副所長林政宏說：「遭對方假借以拿到廚房辨別真偽為由詐騙，損失價值約55萬元的金飾，警方立即調閱監視器追查，鎖定犯嫌身分。」周姓賣家原本要用黃金項鍊換現金，投資股票，以為面交相對有保障，沒想到還是遇上詐騙損失慘重。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 1
公車乘客持刀威脅駕駛長！台北市公共運輸處：對暴力零容忍
即時中心／温芸萱報導今（16）日上午8時10分，淡水客運682路公車行經北投區「製片廠」站時，發生乘客持美工刀威脅駕駛事件。駕駛長立即應變制伏該乘客，其他乘客協助報警。警方迅速到場將該名乘客帶離，所幸駕駛長與乘客均未受傷。台北市公共運輸處表示，對公車內暴力行為採零容忍政策，將加強駕駛長安全教育訓練，以保障乘客安全與行車秩序。針對今日上午8時10分許，淡水客運682路線公車行經台北市北投區「製片廠」站時，發生乘客持美工刀威脅公車駕駛長之暴力事件。駕駛長即時應變立即制伏該名乘客，並由其他乘客協助報警，警方到場處理並已將該名乘客帶離現場，所幸該名駕駛長及乘客均未受傷。對此，台北市公共運輸處嚴正強調暴力事件零容忍！對於公車內駕駛長或乘客遭遇任何暴力行為，秉持暴力零容忍原則，絕不寬貸暴力行為；後續將持續強化駕駛長安全教育訓練，以維護乘客安全及行車秩序。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：快新聞／公車乘客持刀威脅駕駛長！台北市公共運輸處：對暴力零容忍 更多民視新聞報導高雄燈會2026主題公開！「超人力霸王」降臨港都國民黨不妙了！民進黨「台南隊」已開始整合 陳亭妃最感謝「他」藍白強刪「公視董事延任條款」三讀 文化部長李遠：公視恐陷動盪不安民視影音 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
北捷忠孝新生站女乘客亮剪刀 警消強制就醫 (圖)
台北捷運忠孝新生站15日有名女乘客突手持剪刀，鄰座女乘客見狀立即通報站內保全人員和捷警，警消獲報後協助將她強制就醫，所幸無人受傷。中央社 ・ 23 小時前 ・ 1
竹北偷吊車再南下"偷船出海" 賊落網稱:因為好玩
中部中心 / 邱俊超 苗栗報導苗栗龍鳳漁港日前發生離譜竊案！一名船家花了80萬，整修二手漁船都還沒開出海，就被小偷整艘竊走，棄置在新竹新月沙灣附近草叢。警方持續追查，發現主嫌先在竹北偷竊吊車，隨後再南下偷船，落網後，他向警方供稱，因為沒開過船，覺得好玩才想偷漁船出海，如此大費周章，連船主都搖頭說很離譜！嫌犯落網後供稱 因為好玩才偷船出海 說法連船主都覺得很離譜。（圖／翻攝畫面）中型吊車載著一艘1.2噸，偷來的漁船趴趴走，嫌犯大費周章偷車又偷船，遭到警方掌握逮到人，嫌犯竟然說這偷船，只是因為好玩。因為沒開過船覺得好玩，想出海才會偷船，這說法，連船主都覺得誰相信，不可能！離譜竊船案發生在本月6日，1.2噸漁船不翼而飛船主報警，原本是船主花了80萬整修，近期才要向海巡登記出海就被偷，嫌犯從竹北市偷了吊車再到龍鳳漁港把船吊掛起來載走，運到新竹海邊出海遊玩，最後將漁船棄置。好險船找回來了，船主說，之前聽過偷船的零件，整艘船被偷，也是在龍鳳漁港的第一次發生。民眾花了８０萬整修的漁船遭到竊賊偷走 還好最後被尋獲。（圖／翻攝畫面）嫌犯50歲是新竹人，有毒品竊盜前科，警方也查出，嫌犯真的有讓船下海，還一路開到新月漁港，把船棄置頭前溪出海口，根據了解，嫌犯曾從事工程相關工作，可能熟悉吊車作業，不排除這樣才會偷吊車再偷船。嫌犯自稱因為沒開過船，為了好玩才會去偷。供詞疑點重重，是否還有共犯？檢方聲請羈押獲准，持續調查。原文出處：竹北偷吊車再南下「偷船出海」 慣竊落網稱：覺得好玩 更多民視新聞報導控洗車行老闆"牽車趁機行竊" 業者駁:還車順便上廁所高雄冰品大盜! 賊鎖定"無人拉麵店"狂偷逾20支冰棒在日本機場拿錯行李被報警！最慘恐「永久禁止入境」 網讚：本來就是犯罪民視影音 ・ 1 天前 ・ 1
黑煙竄天！台南金屬拋光工廠大火 消防急派13車27人灌救
即時中心／廖予瑄報導今（14）日下午台南市安南區安和路二段一處金屬拋光工廠發生火警，現場竄出火舌及大量濃煙。消防局在下午2時35分獲報後，立刻出動13車27人前往灌救，經初步確認，現場無人受困；火勢在下午3時19已獲得控制，目前持續灌救中。民視 ・ 1 天前 ・ 3
男子打赤膊泳渡淡水河 來回雙北游近4公里恐觸法
社會中心／王毓珺 郭文海 台北報導大冬天，竟然泳渡淡水河！昨天（14日）下午，一名打著赤膊的男子，跳下淡水河游泳，民眾看到後急忙報警，沒想到男子先是在龍山河濱公園上岸，遇到員警後，他竟然再度跳下淡水河，先是游到台北島，隨後又游到華翠大橋上岸，將近4公里的距離，讓人看了相當傻眼。午後河濱公園，員警騎著機車，焦急尋找在淡水河裡游泳的男子。男子上岸後，滿身都是泥濘，立刻被員警攔下，但他卻絲毫不理會員警的呼喊，徑直往前走。趁著員警停下機車，這名男子竟然再度跳下淡水河游走。男子打赤膊泳渡淡水河 來回雙北游近4公里恐觸法（圖／民視新聞）民視記者王毓珺：「這名男子從龍山河濱公園上岸後，看到員警，沒想到他竟然就又再跳下去，先是游到台北島，隨後又游到華翠大橋，之後再游了回來，民眾就怕他會體力不支，也趕緊報警求助。」還原整起事件，發生在14號下午4點多，當時低溫只有13度到17度，男子卻打赤膊跳到淡水河裡游泳，5點時警方獲報，在龍山河濱公園發現男子上岸，沒想到他後續又再下水，先是游到台北島，隨後在晚間6點半多，警方再次獲報，男子在新北市華翠大橋上岸，游了將近4公里。但仔細看，淡水河漂浮著不少垃圾，水質並不乾淨，2011年起，也有公告新北市端淡水河水域，全面禁止游泳。男子打赤膊泳渡淡水河 來回雙北游近4公里恐觸法（圖／民視新聞）醫師姜冠宇：「沙洲是野生環境，所以說菌種會很不可控，常見的這些傳染性疾病，包含說我們腸胃道傳染的這些大腸桿菌，或是霍亂弧菌等等，在皮膚的傳染病，除了說金黃色葡萄球菌之外，當然就要小心，可能會造成傷口潰爛的這些創傷弧菌。」新北市觀光管理科科長蔡文中：「在新北市端違規下水游泳，歡迎民眾撥打110或119，通知警消現場取締，後續本局將依發展觀光條例，進行裁處。」男子頂著低溫下水，泳渡淡水河，究竟是想耍帥，還是有其他目的，但不管如何，這樣的行為，都已經觸法。原文出處：真男人？冬天泳渡淡水河 男打赤膊游近4公里恐觸法 更多民視新聞報導今天氣穩定「早晚溫差大」！下週二冷氣團報到「低溫僅11度」現代人壓力山大急尋解方！醫教10招穩情緒 落實數位排毒、培養新興趣淡水河岸聖誕味濃 新北高灘處打造6大光雕與跨年煙火民視影音 ・ 1 天前 ・ 4
男台北島沙洲打滾影片曝 網友驚：吸收大地能量
新北市 / 綜合報導 被稱為台北島的新北市中興新洲，昨(14)日下午被直擊，一名男子全身是泥在沙洲打滾，警方獲報到場，但男子不發一語，又跳下水繼續游泳！最後男子已經在台北萬華華翠碼頭上岸。淡水河新北市端全面禁止游泳，男子已經違規，將回開罰。從飯店窗戶望出去，淡水河絕美河景，搭配夕陽好不浪漫，不過沙洲上，怎麼有個人影，目擊民眾：「我真的是從來沒有想過，有人會在這邊游泳完之後，然後他現在在上面滾泥巴。」只見男子，在沙洲上滾來滾去，還不時起身爬行。目擊民眾：「會不會是吸取這大地的能量，應該是男的啦。」這地點就在新北市台北島上，只見男子滾了泥巴還沒完，居然轉身跳下淡水河，愜意游泳畫面全被民眾拍下。員警：「哈囉。」台北市萬華龍山所警方，上前關切鳴按喇叭，只見男子不予理會，往前繼續走。記者李采臻：「漲潮的狀態下，已經看不到台北島的沙洲，游泳的男子，疑似從龍江河濱公園上岸，見到警方，又返回水裡，繼續游。」民眾直擊14日下午，一名男子在台北島沙洲打滾，5點多龍山所發現，男子在淡水河中游泳，一度上岸卻又返回水中，北海也派出救生艇，不過沒找到男子，疑似已經自行上岸離開。男子行蹤成謎，網路上卻掀起話題，還有人留言招募加入國軍，不過這行為其實已經違規，新北市政府觀光管理科科長蔡文中：「本府自100年開始，淡水河新北市端全面禁止游泳，那如果民眾有渡河的需求，請民眾搭乘合法的交通工具。」根據河堤告示牌，這裡禁止游泳，如果舉發確認違規，將可依法進行裁處，所幸消防人員轉報，男子已於華翠碼頭平安上岸。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 1
中榮3醫違規放廠商進手術室 行政調查2週內完成
（中央社記者沈佩瑤台北16日電）台中榮總違規放任廠商進手術室案，衛福部今天表示，共3名醫師未依規定報備，均申誡1次，並要求地方衛生局2週內完成行政調查，另也會在農曆年前邀集專家進行追蹤輔導訪查。中央社 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
計程車綠燈驟停.紅線放乘客 被罰法令人超意外!
中部中心/徐秘康、羅宇翔 台中報導台中市有機車騎士，目睹計程車，在交通繁忙的台灣大道上，無視於前方是綠燈，就讓乘客突然開門下車，實在很危險！這輛計程車，疑似路中驟停，又違規停在紅線上，騎士提供行車紀錄器畫面檢舉，不過，警方依據的開罰法條，劇情卻是超展開！小黃因未打方向燈挨罰。檢舉人提供的行車紀錄器畫面，前方號誌是綠燈，不過，這輛小黃就在打了右邊的方向燈之後，突然在路中間停下來，右邊車門打開了，一男一女的乘客，離開車子！檢舉影片還PO上網，網友註明，謝謝你的乘客，選這種鳥地方下車！小黃因未打方向燈挨罰。記者重回現場，這裡是台灣大道二段，與民權路口，車水馬龍的慢車道上，小客車與機車常常會爭道，如果遇到像那輛小黃，第一，是綠燈驟停，第二，是紅線臨停，第三，是起步不打方向燈，騎士們覺得，哪一樣最該被罰？警方解釋，前方是綠燈，小黃突然停下來，讓乘客下車，沒有明確法條可罰。臨停在紅線上，警方可以現場開罰，但不列在行車紀錄器的檢舉項目。只有小黃放客人下車之後，車子上路沒打方向燈，這一項違規事實可開罰！道交條例第42條：汽車駕駛人，不依規定使用燈光，處1200元以上，3600元以下罰鍰。其他小黃司機也規勸，台灣大道市區段，沿路幾乎都是紅線，別臨停，要找可行處停車下客，免得司機自己違規，乘客也好危險！《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：計程車「綠燈驟停.紅線放乘客」沒被罰！ 被罰卻因「這法律」 更多民視新聞報導桃園龍潭"爆改四輪車"走快車道 網驚:這車升級版要18萬台中全年違規十大路口出爐 總計逾17萬罰單 罰金總額破億警攔查轎車違規 一查駕駛詐欺通緝犯還毒駕民視影音 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
金價漲神明受害! 北投集福宮"三錢金牌"不翼而飛
社會中心／莊立誠 張智凱 台北報導金價飆漲，就連神明也變成受害者！位在台北市北投區，擁有百年歷史的〝集福宮〞，就被宵小光顧，廟公發現原本掛在土地公身上，重達三錢多、要價五萬多元的金牌，不翼而飛。警方調查確定，是一名黃姓嫌犯趁著廟裡沒人，舉香參拜後，就把神像的金牌扯了下來，行徑相當大膽。一名身穿灰色外套的男子，拿著香、在廟裡拜，看起來相當虔誠。沒想到下一秒，他竟然一個箭步走上前，直接把神像上的金牌扯了下來，接著逃離現場。民視記者莊立誠﹔「當時這名嫌犯插完香之後，接著竟然就往神像身上的金牌，扯了下來，整個過程只有十秒。」事發在台北市北投區磺港路，週一下午四點多，一名黃姓男子，趁著北投市場休市時間，來到一旁，具有百年歷史的集福宮拜拜。沒想到，就在他舉香參拜完，竟然伸出手，就把掛在土地公身上的金牌占為己有，等到廟公回來後，才發現這面信徒拿來還願，重達三錢多，要價五萬多元的金牌，已經遭竊。近日金價飆漲，就連掛在神像身上的金牌，也成為宵小下手的目標。金價飆漲，就連神明金牌也成為宵小下手的目標。（圖／民視新聞）集福宮廟公陳先生表示，我不認識他(竊嫌)，他們說是北投這附近的人，我們晚上休息(門)才有關下來，白天的時間都會打開，週一那一天菜市場休息，比較沒有人我那時在裡面，他就來偷走了。北投警分局長安派出所所長熊一鋒表示，廟內神像上的金牌，遭不明男子竊取，調查後發現一名黃姓男子涉有重嫌，已將涉嫌人拘提到案，詢後依行法竊盜罪嫌，移請士林地檢署偵辦。金價飆漲，就連神明金牌也成為宵小下手的目標。（圖／民視新聞）舉頭三尺有神明，這名黃姓竊嫌缺錢花用，竟然把歪腦筋，動到神像的身上，下場不僅被依竊盜罪送辦，這樣的行為，也對神明大不敬。原文出處：金價漲神明受害！ 北投集福宮三錢金牌遭竊 更多民視新聞報導假買金真詐騙 男子稱"過火"辨金鍊真偽趁機開溜網路兜售3兩黃金 買家藉口「廚房火烤辨真偽」從後門溜了黃金再創新高！專家點名「這一貴金屬」未來漲更兇民視影音 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
土雞價格漲！雲林雞場遭竊700隻雞 4嫌落網｜#鏡新聞
雲林出現偷雞集團！有養雞場業者從去年12月開始，頻頻遭竊，總計被偷了將近700隻雞損失慘重。竊賊就是看準入冬後，進補需求增加土雞價格上漲，專挑地處偏僻的雞場下手，偷走後以市價三到四成的價格，到傳統市場銷贓，警方已經循線抓到4名偷雞賊，將這個偷雞集團瓦解。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 1
護士罷工4天 長老會醫院恢復談判 蒙特菲奧里和西奈山仍僵持
紐約市三大醫療集團護士罷工持續四天仍未停止，但勞資雙方在繼續口水戰的同時，也開始釋出緩和跡象。其中長老會醫院(NewYo...世界日報World Journal ・ 2 小時前 ・ 發表留言