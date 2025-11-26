通緝犯遭盤查竟襲警拚脫逃 拘留室割喉自殘

洪男遭警方盤查，擔心通緝犯身分曝光多次企圖脫逃還襲警。翻攝畫面

新北市49歲洪姓男子，因涉過失致死案件在去年12月遭台北地方法院發布通緝，他在今年國慶連假期間，於土城區遭警方盤查時，擔心通緝犯身分曝光，徒手攻擊警員企圖逃跑，造成警員受傷，但遭逮後佯稱手部脫臼要求就醫，在醫院又嘗試脫逃失敗，沒想到他在警局拘留室竟爬到天花板以隔板割喉自殘，被警方緊急送醫，而他企圖脫逃攻擊警員的行為，被新北地檢署依妨害公務起訴。

據了解，洪男去年1月間，駕駛連結車在國道3號安坑交流道附近發生車禍，導致傷者死亡，被國道警方依過失致死罪嫌送辦，並由台北地檢署聲押獲准，案件偵查終結後，台北地院裁定交保後審，但洪男在審理期間未到庭，因而在去年12月20日遭法院發布通緝。

今年10月10日國慶日當天晚間6點多，洪男在新北市土城延吉街一帶遭蔡姓、周姓警員盤查，不料他擔心通緝犯身分曝光，不願配合盤查，並嘗試逃離現場，警方試圖攔阻時，他不但劇烈反抗，還攻擊警方，造成周姓員警受傷，但最後洪男仍遭壓制逮捕。

洪男落網後在拘留室企圖自殘。翻攝護面

洪男遭逮後，聲稱手部脫臼要求就醫，警方於晚間9點多將他戒護至醫院治療，結果他在醫院照射X光時，又打算脫逃，從X光室往大門方向逃跑，警方見狀上前追捕，並成功將洪男壓制，過程中又造成張姓警員左手腕受傷。

洪男被警方帶回警局留置在拘留室內，不料他擔心開庭後要入獄，竟在隔日清晨，利用看管的警員不注意時，爬上天花板割喉自殘，警員發現後立即將他送往醫院急救，所幸傷勢縫合後沒有生命危險，後續除解送歸案外，另依妨害公務移送新北地檢署偵辦。

新北地檢署偵查終結，認洪男涉犯《刑法》妨害公務罪嫌及以強暴脅迫犯脫逃未遂等罪嫌將他起訴，且2犯行間犯意各別、行為互殊，請求法院分論併罰，警員受傷部分則未提出傷害告訴。



