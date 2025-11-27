通緝犯遭臨檢狂竄 跑輸負重警員

陳姓通緝犯遭警盤查時佯裝配合，卻突然拔腿狂奔，與警員上演街頭追逐戰，最後因體力不支落網。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍∕台中報導

台中市第六警分局警員何叡棋近月在西屯區巡邏時，發現一輛轎車違規左轉，警員盤查時發現，要查驗後座陳姓乘客身分時，陳突然拔腿開溜，警員身備十公斤的裝備，徒步在後方追趕，陳最後因體力不支在巷弄內落網，警方查出陳是詐欺通緝犯，已被判刑六月得入監執行，警詢後解送歸案。

第六警分局何安所警員，上月底深夜十一時許在西屯區中清路、經貿八街，攔查一輛違規左轉轎車，盤查時，後座二十二歲陳姓乘客神情緊張、反應遲疑，立即請其下車配合查證身分，陳男先是假意配合，卻不斷以「想上廁所」為由拖延，接著趁機打開車門、緊抓手機拔腿狂奔。

過程中陳甚至直接甩掉拖鞋，赤腳衝刺進入巷弄深處亂竄，警員何叡棋身背超過十公斤裝備、戴著安全帽，仍毫不猶豫追了上去，深夜街道間瞬間響起激烈腳步聲，兩人穿過草叢、停車場、彎曲巷弄上演追逐戰，陳男奔跑時試圖擺脫追捕，但體能卻逐漸跟不上。追逐約三百公尺後，陳男終於因體力透支跌倒遭壓制。