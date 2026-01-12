通緝犯酒醉路倒！ 遇警盤查狂喊：再問就要吐

台北一名男子上個月14日，和朋友在林森北路喝了一整晚，他離開時已經酒醉。（圖／東森新聞）





台北一名男子上個月14日，和朋友在林森北路喝了一整晚，他離開時已經酒醉，走路搖搖晃晃，引起巡邏員警注意，他卻心虛想落跑。被員警抓回來後，拒絕配合透露身分，還不斷喊著想要吐，最後還是被帶回派出所，一查才發現他是「兩條通」。

通緝男子：「你不要這樣抓住我，我沒有怎樣。」

你真的沒怎樣嗎？看到員警本來還想轉頭就跑。通緝男子vs.員警：「你不要這樣，你先不要這樣，我真的很想吐，（你吐，你吐，沒關係）。」

被盤查就說趕路，被問身分就說想吐，男子醉言醉語，藉口、理由苦苦哀求，但什麼身分就是不說，因為一查就發現他是兩條通。

當時男子在林森北路喝完酒，喝得醉醺醺，連路都走不穩，搖搖晃晃，走沒幾步就被員警盤查，但是他卻拒絕配合，也不願意透露身分。

37歲男子因為涉犯詐欺案和偽造文書案，開庭未到被通緝，在外到處走，上個月14日跟朋友在林森北路嗨了一整晚，喝到清晨5點才走路離開，但是他當下已經爛醉，一路搖搖晃晃，直線都走不好，員警巡邏遇上他，轉頭想跑，反而讓自己曝光。

通緝男子vs.員警：「（等一下啦），手機要還我吧，（等一下都會在你面前），手機還我吧，（不用擔心），我莫名其妙，我到底發生什麼事情。」

不配合就是不配合，下場就是帶回派出所，通緝身分終究還是被查出來，警方將他解送歸案，喝得這麼多，身分都不說，想吐可沒用。

