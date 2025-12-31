通緝犯開車輾警 殺人未遂判刑

通緝犯卓茂昌開車撞倒員警還輾腿，殺人未遂罪判刑5年6月定讞。圖為最高法院外觀。（本報資料照片）

通緝犯卓茂昌，民國113年在台中市違規停車，員警上前盤查時，他竟開車衝撞、撞倒邱姓員警，還兩度輾壓邱造成右腳踝骨折，最高法院認為，卓男明知邱是執行職務的警員，為脫免逮捕，卻執意駕車高速衝撞並二度輾壓邱，嚴重妨害社會公共秩序及執法人員執行職務的威信及尊嚴，使邱姓員警遭受生命法益侵害的重大危險，昨日依殺人未遂罪將卓判刑5年6月定讞。

卓男在113年2月17日凌晨3點多開車接送女友到超商買消夜，他將車輛違規停放在便利商店前的紅線位置，台中市警局范姓、邱姓警員巡邏經過，發現卓男違規停車，於是上前盤查。卓坐在車內駕駛座，打開車窗並口述他的國民身分證統一編號接受盤查，范姓警員依此證號輸入警用行動電腦查詢結果，發覺卓茂昌是通緝犯，隨即要求他下車。

卓茂昌拒絕配合，立即關上駕駛座窗戶，范姓員警見狀，大聲呼喊邱姓警員協助，邱為阻止卓駕車離開，持槍站立在車輛左側車頭前方，但卓男加速駕駛車輛迴轉至對向車道逃逸，將邱姓員警撞倒在地，並以車輛左側前輪及後輪二度輾壓邱後迅速逃逸，致邱受有右側外踝骨折、四肢多處挫擦傷等傷害，經送醫急救幸未發生死亡結果。

台中高分院認為，自用小客車是體積龐大、具有相當重量的交通工具，如以之作為攻擊凶器，明顯具有速度快、攻擊力強、殺傷力大的特質，卓男明知開車衝撞、輾過員警的身體，在他人毫無防護情形下，極易造成嚴重傷亡，輕易可以奪取人的性命，但他卻仍開車衝撞員警，已構成殺人未遂罪，將他判刑5年6月。案經卓提上訴，最高法院昨日駁回，全案確定。