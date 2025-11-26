通緝犯開進鐵軌狂飆300公尺 害14列車停擺3小時 台鐵氣炸「將求償」

基隆通緝犯開車闖入鐵軌，台鐵強調將求償。民眾提供

基隆一名毒品通緝犯為逃避警方追緝，竟把小客車直接往平交道衝，硬生生開上台鐵鐵軌狂飆，沿路撞壞將近300公尺設備，最後輪胎爆裂拋錨在往基隆站的軌道上，整段路線癱瘓，台鐵被迫啟動「單線雙向」應變，至少14列車停駛或截短，直到上午9點9分才恢復正常。

基隆警方指出，當時巡邏員警凌晨1點多發現通緝犯駕駛小客車，立刻上前攔查，沒想到對方竟瘋狂逃竄，一頭衝進文安里平交道，之後像在拍《玩命關頭》般沿著鐵軌往基隆站狂奔，最後因爆胎棄車落跑，仍被警方當場抓到。

台鐵表示，凌晨2點44分接獲通報，一輛小客車卡在東正線軌道無法動彈，立刻通知鐵路警察及工程人員趕往處理。雖無人受傷，但基隆至七堵西正線只剩 單線雙向勉強通行，南下北上列車都受到波及。

直到凌晨4點51分，故障車輛才被吊離現場；工務、電務人員隨即搶修，發現沿線護軌、扣件、號誌設備嚴重毀損。為避免延誤擴大，台鐵緊急調整營運，基隆至七堵區間12班列車截短、2班停駛，其餘列次改走西正線。

經連夜搶修，上午9點9分號誌系統終於修復，全線恢復雙向正常通車。台鐵也向受影響旅客致歉，強調將配合鐵警深入追查肇事者責任。



