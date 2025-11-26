通緝犯闖鐵軌 基隆火車大誤點

31歲通緝犯黃姓男子26日凌晨開車遭警方追捕，情急下竟從基隆市成功一路平交道闖進鐵路，車輛爆胎後黃男棄車逃逸最後被逮捕，員警並在車內發現毒品，而停留在鐵軌上的車輛雖已吊離，但設備受損使台鐵只能單線雙向通車，直到早上9時才恢復雙向通車，造成基隆火車站列車嚴重誤點，每班至少都誤點超過20分鐘，令通勤族罵聲連連。

基隆市警局第一分局延平所員警昨天凌晨1時許巡邏時，看見黃男駕駛自小客車停在路口，上前關心時黃男突然猛踩油門逃逸，警方見狀立即展開追逐，行經成功一路平交道，車輛衝進成功一路平交道後闖入鐵道。

黃男車輛在鐵道上往基隆火車站方向行駛約100公尺，車子隨即爆胎，黃男便棄車朝基隆站方向逃逸，將車輛留在鐵軌上，黃男跑到基隆火車站南站，疑似想爬車站鋼梁至4樓頂樓躲藏，卻不慎墜落至3樓玻璃雨棚上，手腳都受傷無法動彈，警方通報消防隊出動雲梯車，將黃男救下並逮捕。

警方指出，黃男因涉犯偽造文書、公共危險罪嫌被發布通緝，員警在他的車內查獲毒品安非他命及俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯，訊後將黃男解送歸案，涉及相關案件也將另案依法偵辦。

黃男開車闖進鐵道也造成台鐵基隆站到七堵站間的運輸大亂，直到上午9時40分才完全恢復雙向通車，台鐵基隆站有至少12班次受到影響延誤，讓不少依靠台鐵通勤、通學的民眾罵聲不斷。