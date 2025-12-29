通緝犯騎車不穩被逮 花蓮暖警啟動關懷機制援困

cnews204251229a04

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

花蓮縣吉安警分局太昌派出所員警，日前下午巡邏時，行經轄內吉安鄉建國路2段一帶，發現1名騎電動輔助自行車的潘姓男子，行車明顯搖晃，上前攔停查詢，意外逮獲通緝犯。吉安警分局表示，但員警處理案件及關懷過程，發解潘男妻子長期臥病在床，家庭照顧負擔沉重，生活資源相對不足，極需協助。則立即啟動關懷機制，通報社政單位介入，給予潘家必要的協助。

警方表示，當時員警查證身分，發現潘姓男子為桃園地方檢察署，發布的通緝對象，依法當場逮捕並辦理後續移送事宜。但在處理案件及關懷過程，員警進一步了解潘男的家庭狀況，發現他的妻子，長期臥病在床，家庭照顧負擔沉重，生活資源相對不足，極需援助。員警在確認狀況後，也立即啟動關懷機制，通報社政單位介入協助。

吉安警分局表示，目前已協助轉介花蓮市公所社會課、當地里長以及愛花蓮愛心文化藝術基金會等，進行關懷訪視，並協助申請相關社會福利資源，希望能減輕潘男的家庭照顧壓力。員警除依法執行治安與交通勤務外，也將持續秉持同理心關懷弱勢，結合社政力量，讓執法工作在守護安全的同時，也傳遞關懷與社會溫度。

照片來源：花蓮縣警方提供

