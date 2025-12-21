「通緝犯」投宿旅館無人知？ 旅宿抄登僅「備查」不通報

台北市 / 綜合報導

近日犯下無差別攻擊的嫌犯張文，在台北車站行凶之後，前往他早在案發前三天就入住的旅館變裝，再跑到中山捷運站外犯案，就有人質疑，張文是名通緝犯，入住旅館通常要抄登資料，為什麼警方不會提前知道有可疑人士入住，可以進一步阻止悲劇發生呢，根據105年修訂的旅宿業管理規則，抄登的房客資料必須 遵守個資法規定，先由旅館保存6個月備查，基於隱私考量，不能主動通報警方，只有警方在有辦案需求時， 才能依法律程序申請調閱。

廣告 廣告

變裝後帶帽子背背包，大搖大擺走進大樓，看起來就像名普通旅客，犯下隨機傷人的嫌犯張文，北車行兇後返回中山區旅店，近一小時後他再現身，走出大樓後竟是前往，中山站外隨機攻擊，而他案發前三天就入住的旅館，就在這棟大樓的七樓。

事發後大批鑑識小組，從旅店裡面帶回不少證物，準備採證但通常入住旅館，都要抄登資料，就有人在網路上提出質疑，張文是名通緝犯，為什麼抄登資料警方會不知道，有可疑人士入住，但其實根據之前，旅宿業管理規則第23條，旅宿業者應將，每日住宿旅客資料登記起來，用傳真或是電子郵件等等方式，送到派出所備查，但105年10月之後，修改為住宿旅客資料，旅館必須登記起來保存6個月，而且保存方式必須要符合，個人資料保護法，就是因為隱私權考量，房客資料改成備查而非通報。

台北市旅館商業同業公會理事長趙一任說：「目前依法的話，我們每個旅客入住，還是會登記他們的住宿一些，相關資料，但是我們並不會主動提供給警方，但是在我們旅館內的櫃檯，都是會有保存登記大概180天左右，因為現在有個資法的這個問題，我們本來就有對旅客資料有保密的責任。」

因為現行法規，警方和旅館業者，只能依法行事，不能提前知道，是否有通緝犯入住，即便警方知道有可疑人士入住，也必須依據法律程序向旅館調閱，才能進一步阻止犯罪發生。

原始連結







更多華視新聞報導

張文隨機攻擊案釀4死 基隆港警增派警力巡邏

張文籌謀近2年！用假名.假借「生存遊戲社團」買煙霧彈

蘇澳獨居婦自家溺斃 家屬控太晚通報.鎮長致歉：會檢討

