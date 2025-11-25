通緝男石門遇臨檢報假名露餡 車上4人毒駕、攜毒全遭逮

新北市警方破獲一起通緝、毒品案，一名通緝犯日前與3名友人駕車行經石門遇上警方臨檢，因報假名規避查緝遭員警識破，連同車上3人毒駕及持有毒品，全遭逮捕送辦。

通緝男報假名遭警方識破逮捕。（圖／翻攝畫面）

21 日晚間10 時許，新北金山警分局石門分駐所員警在台2線執行擴大臨檢，王姓男子（41歲）開車車上載著3名友人，包括2名蔣姓女子（47、43歲）及盧姓男子（56歲）行經警方臨檢點，員警攔查時發現車上4人神情可疑，車上飄出疑似毒品異味，遂要求4人下車配合盤查。

警方查扣大批毒品。（圖／翻攝畫面）

其中盧姓男子因涉毒品案遭通緝，面對員警盤查時報假名及身分證號，最後被員警識破查出他因涉及毒品案遭士林地檢署通緝，當場將他逮捕，附帶搜索在其身上查獲3包安非他命毒品重47.1 公克。

警方進一步搜索車內及其他3人，副駕駛座蔣女身上也被搜出2包安毒，駕駛王男則經毒品唾液快篩呈陽性反應，並坦承開車前有施用毒品，警方依法對其開單並查扣車輛，另一名蔣女則採尿送驗，全案依毒品、公共危險及毒品通緝等罪嫌移送偵辦與歸案。

