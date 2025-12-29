通緝男遭逮！他卑微苦求讓警也鼻酸：回去幫癱瘓妻清便溺、擦褥瘡藥

記者呂彥、林盈君／花蓮報導

本月16日下午5時許，花蓮吉安分局員警，於建國路附近執行巡邏勤務，發現一名男子騎乘電動車形跡可疑，因此上前攔查，該名44歲的潘姓男子表示自己剛下班，但系統內卻遲遲查無潘男身分，之後警方利用辨識系統，確認潘男因酒駕判刑3月，未到案遭桃園地檢發布通緝，而˙潘男表示自己會乖乖配合，但需要先返家一趟，因為妻子癱瘓在床無人照顧，一番話讓警方也動容。

潘男因酒駕判刑未到案遭通緝，他苦求警方讓他回去幫癱瘓妻換藥。（圖／翻攝畫面）

據了解，潘男因酒駕被判刑3月，後因未到案被桃檢通緝，16日下午，他遇到警方攔查後，遭通緝的身分曝光，不過潘男並未逃逸，而是不斷拜託、請求員警跟他返家一趟，因為妻子癱瘓長期臥病在床，如果當下跟警方離去，妻子就會無人照顧。員警基於人道考量，於是在戒護下跟潘男返回租屋處，潘男則細心的為妻子換藥，並通知他人幫忙安置妻子。

潘男因酒駕判刑未到案遭通緝，他苦求警方讓他回去幫癱瘓妻換藥。（圖／翻攝畫面）

警方調查，潘男的妻子鍾女已癱瘓臥床7年，期間都是潘男在照顧，夫妻感情讓警方也為之動容。當時潘男返回住處，妻子得知潘男要入監，焦急地哭了出來，潘男也不斷安慰妻子「不要哭」，潘男隨後也蹲下大哭起來，說著「真的很擔心你，沒有我你怎麼辦？」之後他抱起妻子清潔便溺、敷上褥瘡藥，溫柔的跟妻子道別後，隨即配合員警歸案，移送地檢署之後入監服刑。

潘男因酒駕判刑未到案遭通緝，警方戒護他返回租屋處，幫癱瘓妻子換藥。（圖／翻攝畫面）

警方發現，潘男涉犯酒駕，因無法負擔高額罰金，被判刑3個月，擔心入監後無人照顧妻子，因此未到案被通緝。之後潘男帶著妻子到了花蓮，靠著做臨時工賺取微薄收入，他到案時，身上僅剩下1000多元。警方得知此消息後，隨即將個案轉介，並通知公益團體介入協助，當地里長也協助辦理公所的急難救助，另外，議員魏嘉賢也代表慈善單位，到租屋處慰問潘男妻子，讓鍾女可以得到協助與照護。

