通緝移工棄車逃逸、3大車追撞慘烈 國道高雄段「撞」況多

高雄國道中山連兩天不平靜，21號上午十點25分，北上的瑞隆路段，發生一起三輛大車的連撞意外，導致其中一名駕駛有開放性骨折，而20號上午七點多，上班課時間，還有人在國道上穿越奔跑，最後抓到人才知道，是遭通緝的逃逸移工。

20日上午國道上竟有人穿越奔跑，警方逮捕後才發現是一名遭通緝的逃逸移工。（圖／翻攝Threads_WoWtchout）

在繁忙的國道內側車道上，突然有一名男子竄出並往路肩奔跑，畫面看似年輕人惡作劇，但警方到場後發現事態嚴重。第五公路警察大隊岡山分隊小隊長任國強表示，當時發生兩車追撞的輕微交通事故，根據高公局CCTV畫面顯示，事發後其中一部肇事自小客車內的三人棄車翻越護欄，徒步往南行走，巡邏人員後續於匝道邊坡發現其中一名乘客。這起離譜事件發生在20日清晨7點多，地點在高雄國道中山高的北上路段。所幸當時車速不快，沒有造成傷亡。車上三人中，一人被確認為遭通緝的逃逸移工，另外兩人身分仍在查緝中，警方已從車主著手調查。

廣告 廣告

北上瑞隆路段發生三輛大車連環追撞事故，導致一名駕駛人遭受開放性骨折。（圖／TVBS）

21日上午10點多，在相同區域的瑞隆路段又發生嚴重車禍。現場有三輛大車追撞成一團，最後一輛載著鋼捲的曳引車車頭嚴重變形，救護人員到場後立即爬上車查看，發現駕駛受困車內，經過半小時多的搶救才將傷者救出送醫。任國強解釋，事故原因是駕駛營業貨運曳引車行駛在中線車道時，未保持行車安全距離追撞前方車輛，導致洪姓男子開放性骨折送醫治療。

事故的詳細情況是，59歲洪姓男子駕駛的曳引車先撞上中間的大貨車，繼而推擠波及最前方的貨櫃車。雖然前兩部車的駕駛都沒有大礙，僅有車輛損壞，但這起事件再次提醒大家，國道行駛危機四伏，駕駛人若有一瞬間的不專注，就可能釀成嚴重的傷亡事故。

更多 TVBS 報導

紅燈竟睡死！男手握「喪屍煙」堵路 驚醒後一臉茫然

闖紅燈釀禍！苗栗18歲女子闖燈撞重機 彰化休旅車撞轎車

國道五號有倒地猴！駕駛疑分心看猴 三車連環撞釀禍

高雄男子凌晨「撞警車」後落跑 「逆向蛇行」遭逮送辦

