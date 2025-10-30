「通緝第一天」連撞2車釀3傷 被逮車上遭搜出毒品

一旁停著的肇事白車，它車頭撞毀，板金凹陷變形。（圖／東森新聞）





新北市新莊新北大道，今（30日）下午發生嚴重車禍，一輛白車突然偏移，先是推撞小貨車又波及對向轎車，釀成3人受傷，被緊急送醫。肇事的是25歲駕駛一下車精神恍惚，警方不只在他車上搜出毒品，還發現他是名竊盜通緝犯，才被通緝一天就被抓。

路口車流不小，白車卻一路逆向往前朝小貨車推撞，再波及對向車輛，從另個角度來看，白車失控衝撞，釀成3車連環撞，這一撞，小貨車被夾在中間，銀色轎車卡在分隔島旁，車上人員一度受困，現場一片凌亂，銀色轎車受到大力撞擊，嚴重毀損被拖吊，而一旁停著的就是肇事白車，它車頭撞毀，板金凹陷變形。

事發就在新北大道三段上，三車連環撞造成現場車流一度大回堵，而警方到場之後，也揪出其中一名駕駛是名通緝犯。

白車肇事駕駛就是他，只有受到輕傷，雙手上銬，面對員警盤查，精神明顯恍惚，警方不只揪出，他前一天被發布竊盜通緝，車上還被搜出毒品K他命。

目擊民眾：「就撞推擠車，我不知道我不敢靠近，他有上手銬。」

事發在30號，下午3點多，25歲通緝犯開車釀成三車嚴重車禍，導致小貨車駕駛及銀車駕駛乘客，3人多處擦挫傷被送醫，沒有生命危險。

目擊民眾：「都是自己可以出來的。」

事發後通緝駕駛，緊忙聯絡朋友，幫忙拿走車上物品，朋友私下透露，自己到場也嚇到，怎麼撞成這樣，駕駛是否涉及毒駕，警方將進一步檢驗，確定的是，被通緝的第一天，就把自己撞到歸案。

