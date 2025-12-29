通膨下降、薪資持續上揚 川普政府持續創造期中選舉利多

美國共和黨聯邦眾議員拜倫．唐納茲（Byron Donalds）12月28日在電視專訪中表示，共和黨接下來的政治訊息應鎖定經濟正在改善的具體跡象，包含能源成本下降、通膨受控與薪資成長，同時推動對國家醫療保險制度的全面改革。他指出，相關數據與民眾體感正在顯示，美國家庭的購買力出現回升。



唐納茲在受訪時直言，近期汽油與整體能源價格下滑，通膨壓力已有所緩解，讓家庭在日常消費上的負擔相對減輕。他並比較指出，當前的經濟環境使民眾感受到的實質購買力，較拜登執政期間更為強勁，這是共和黨應該清楚對外傳達的核心訊息。

聯準會有更多依據評估是否繼續降息



談及最新宏觀數據，唐納茲引述新公布的報告指出，美國國內生產毛額（GDP）年成長率達到4.2%，不僅高於市場原先預期，也可能對貨幣政策走向產生影響。他認為，這樣的經濟表現將為聯準會提供更多依據，評估是否延續降息路徑。唐納茲表示，利率若能進一步下調，將有助於降低民眾在購屋、房貸轉貸以及購車等大額支出上的借貸成本，對中產階級與工薪家庭形成實質支撐。



廣告 廣告

身兼佛羅里達州州長參選人的唐納茲指出，當通膨下降、薪資持續上揚時，政策論述應清楚說明，這樣的組合如何讓家庭「同樣的收入買到更多東西」，並讓經濟成長的成果更直接反映在民眾生活中。

訪談後段話題轉向醫療保健政策。主持人提到，部分與平價醫療法案相關的補助措施即將於本週到期，而佛羅里達州可能成為受影響最為明顯的州之一。對此，唐納茲明確表示，短期延長補助並非長久之計，真正需要的是對法案結構與監管機制進行根本性改革。

將聯邦健保補助重新配置



唐納茲指出，在討論是否延續補助之前，必須正視制度本身的問題。他形容，目前透過交易所購買的保險費用過於高昂，並批評該體系在設計上更有利於醫療保險公司。他認為，補助資金最終流向保險業者，而層層強制規定與法規要求則進一步推高整體成本，使消費者承擔更重的保費壓力。

在改革方向上，唐納茲主張將聯邦補助重新配置，轉而投入個人的醫療儲蓄帳戶，讓消費者能以更直接的方式支付醫療支出，而非透過保險公司間接分配資源。他同時表態支持川普提出的多項醫療政策構想，包括以「最惠國」機制作為處方藥定價的參考基準，以及擴大協會型健康保險計畫，讓小企業主與獨立承攬人得以透過集體談判，取得較低費率的保險方案。

唐納茲在談話中強調，單靠補助無法從根本解決醫療成本高漲的問題，政府資金介入反而可能進一步推升價格。他也坦言，共和黨在此議題上承受一定政治壓力，部分眾議員身處競爭激烈的選區，黨內對改革步調與策略仍存在不同看法。不過，他認為，共和黨議員重返華府後，必須圍繞「降低根本成本」的共同目標凝聚共識，而非依賴短期性的修補措施。



責任編輯：許詠翔



更多風傳媒報導

