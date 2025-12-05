通膨低於預期有望降息！美股標普、那指連4漲 台積電ADR漲0.61%

美股5日收高，台積電ADR上升0.61%。 圖：達志影像／美聯社（資料照）

[Newtalk新聞] 美國最新經濟數據維持了投資人的樂觀預期，通貨膨脹若保持溫和，美國聯邦準備理事會（Fed）下週可能降息，且明年還會多次調降，美國股市5日收高，道瓊工業指數上漲104.05點、0.22%，標準普爾500指數上漲0.31%，那斯達克指數收盤上漲0.19%，費城半導體指數上揚1.09%，台積電ADR上升0.61%，收在294.72美元。

綜合外媒報導，聯準會的主要通膨指標為個人消費支出（PCE）報告，美國商務部5日公布的9月份核心個人消費支出價格指數顯示，年增率為2.8%，低於預期。剔除波動較大的食品和能源價格後的9月核心PCE月增0.2%，符合經濟學家預期。密西根大學5日公布的12月初消費者信心指數也超過了先前預測。

芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具顯示，市場預計下週降息的機率高達87%，遠高於幾週前的預期。本週美國股市普遍上漲，標普500指數本週迄今上漲0.3%，那斯達克指數和道瓊工業指數分別上漲近1%和0.5%，標普500指數和那斯達克指數5日為連續第四個交易日收漲。

美股5日收盤，道瓊工業指數終場上漲104.05點，或0.22%，收在47954.99點。標準普爾500指數上漲13.28點，或0.19%，收在6870.40點。以科技股為主的那斯達克指數上漲72.99點，或0.31%，收在23578.13點。費城半導體指數上漲78.867點，或1.09%，收在7294.836點。

