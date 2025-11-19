通膨其實很正常？景氣變好，上班族還是買不起房？【全圖解】金錢如何影響你我生活

很多人都說這幾年「景氣好」，但「景氣」究竟是什麼呢？所謂的景氣，如果用很簡單的方式來說明，那麼指的就是金錢的流動。景氣好表示金錢的流動順暢活絡，薪水節節高升，民眾大肆消費。如此一來，政府也會收到很多稅金，於是整個國家的財政就會豐沛寬裕。反之，當景氣不好時，商品會滯銷，甚至薪資還縮水，導致整個國家經濟急凍。

不過，景氣好就一定對國家好嗎？其實並不盡然。從昭和到平成年間，日本經歷了所謂的景氣泡沫，呈現景氣過熱的狀態。當時究竟發生了什麼事呢？很多人用手邊的閒錢到處收購土地，造成地價飆漲到瘋狂的地步。社會上也因為地價太貴，而出現上班族家庭買不起房的情況。

Tips—政府進場干預，泡沫經濟才終於落幕：

日本政府很有危機感，於是便祭出金融緊縮政策，為景氣降溫。然而，這一波景氣降溫的力道過猛，是後來日本陷入長期不景氣的主因。

消費者信心指數從何得來？

「景氣回春」、「景氣惡化」等，是你我在新聞報導中耳熟能詳的詞彙。而將這樣的景氣變動化為數值，就形成景氣指標。

景氣指標有三種。第一是早於景氣變動之前的「領先指標」，它堪稱是景氣好轉的前兆。比方說機器設備的接單量，就被當成領先指標。因為企業只要導入機器設備，產量就會增加，進而帶動在市面上流通的商品數量，營收和消費成長可期，景氣也就隨之轉好。再者，「新增求才人數」也是基於同樣的原因，而被視為景氣領先指標。

當景氣轉好，企業之間的互動轉趨頻繁時，批發業的銷售額和商品的出貨量也會隨之增加。這種和景氣動向同步呈現變動的指標，就是「同時指標」。最後一項則是「落後指標」，用於事後確認前兩項指標。比方說營利事業所得稅的稅收，就是其中的一個例子──因為新增人力雇用和導入機器設備，若能成功推升營收，企業繳納的營利事業所得稅也會隨之增加。

其實通貨膨脹很正常！

所謂的「通貨膨脹」現象，是用來表示社會處於物價上漲，也就是貨幣貶值的狀態。比方說以往買一瓶罐裝果汁只要100元，如今卻漲到110元。罐裝果汁的價格上漲，反過來說，就等於是金錢的價值縮水了。不過，原則上只要經濟成長，就會出現通貨膨脹。所以常有人說「以前的物價真便宜」，其實這很理所當然。

Tips—通貨膨脹也有惡性的：

若薪資隨著物價上升而調漲，那就沒有問題，但有時會出現物價已經喊漲，薪資卻聞風不動的情況，這就是所謂的「惡性通貨膨脹」。

和通貨膨脹相反的現象是通貨緊縮，是指物價下跌和貨幣價值上升。在通貨緊縮時，民眾往往會出現延後消費的傾向。儘管延後消費，能讓民眾用更便宜的價格買到想要的商品，但這樣產生的問題是，消費意願低落而導致通貨緊縮更形惡化。因此，就經濟上而言，能提升民眾消費意願，巧妙調節經濟循環的通貨膨脹，是大家比較樂見的現象。

為什麼銀行利率總是很低？

銀行長期以來都維持低利率，最簡單的理由是因為不景氣。當經濟蓬勃發展時，銀行會貸款給企業，企業會連本帶利還款給銀行，所以銀行就能付給我們這些存款客戶較高的利息。然而，現在這個機制卻無法繼續。日本政府已推出「負利率政策」，希望銀行能盡可能把資金貸放給企業，可惜成效看來似乎有限。

Tips—台灣也有「負利率政策」嗎：

台灣在2020年，時任中央銀行總裁楊金龍重申「台灣不會負利率」的立場。一是台灣以銀行體系為主，如果負利率勢必衝擊經營利潤。第二，央行貨幣政策傳遞機制靠銀行體系，若銀行體系營運受影響，央行貨幣政策傳遞效果也會受影響。第三，很多存款人仰仗利息收入，負利率對存款人不利，而存款人害怕消費，對經濟會帶來負面影響。

此外，當時的金管會主委顧立雄在財委會表示，台灣放存比約為74%左右，即使存款資金40兆元以上，遠高於放款餘額30多兆元，即有大量的存款族靠利息過活，若採行負利率對銀行獲利、存款族影響都很大。他表示：「個人堅持台灣不適合實施負利率。」

倘若日後利率還是沒有起色，消費者就要盡量找利率較高的銀行存款。因此，建議各位多留意活期存款和定期存款的利息差異。活期存款隨時都能存取款，運用方便，但對於想用存款客戶這筆錢來獲利的銀行來說，可就不是好事了；如果是定存的話，銀行在投資操作上較為彈性，所以願意付給客戶較高的利息。

為何大國景氣不佳可能引發全球金融危機？

1990年代中期，「次級房貸」這種連低收入者也能申辦的房貸，在美國非常盛行。當時美國的地價還在上漲，不論是借款人或賣屋者都認為，到時候就算低收入者繳不出房貸，只要把土地和房屋都賣掉，就沒問題了。然而，當地價高漲的泡沫吹破之後，許多申辦房貸的民眾，便接連陷入無力還款的困境。

次級房貸問題的災情不僅僅是如此，當年次級房貸還被包裝成金融商品，透過券商賣給全球的投資人。美國一家名叫「雷曼兄弟」（Lehman Brothers）的投資銀行，就是因為銷售這種危險的商品而失去信用，導致破產。還有，為雷曼兄弟承辦保險的保險公司──美國國際產險公司（AIG）也面臨危在旦夕的狀態。所幸後來美國政府端出了濟助措施，為AIG提供金援。

