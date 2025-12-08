通膨壓力下民眾搶買黃金！定存單創5年新低 投資客轉向高報酬

圖／TVBS

隨著經濟不確定性增加，民眾紛紛尋找多元投資管道保值資產。從黃金、ETF到定存，投資者正嘗試各種方式對抗通膨。上班族Alice分享她透過購買小尺寸黃金、選擇ETF等方式累積資產，強調積少成多的理財觀念。同時，央行364天期定存單雖創下五年來最大跌幅，但仍吸引大量資金競標，專家指出這反映市場對經濟風險的憂慮，並建議民眾在高風險環境下審慎考慮投資策略。

小資族搶買小金豆，黃金零碎投資成新趨勢。圖／TVBS

近期黃金成為熱門投資標的，許多人選擇從小尺寸開始累積。上班族Alice表示她會存小金豆和小金條，雖然一顆金豆只有約0.2至0.27錢左右，但她認為積少成多也很重要。除了傳統投資工具，Alice也會關注新興投資標的，她認為全放在銀行定存利率太低，寧願將資金用於投資以獲取更高回報。Alice強調她不願意將資金放在定存，因為這會導致資金貶值。她更傾向於將錢用於存股、買股票、購買黃金、置產或進行小額投資。根據銀行資料，目前一年期定期存款利率約為1.7%，短期定存3至6個月利率則在1.28%至1.45%之間。相比之下，活期或非常短期存款利率通常不到1%，而台股大盤型ETF年化報酬率可達10%以上。

廣告 廣告

在選擇投資標的時，Alice表示她會從ETF中挑選有價值和潛力的項目。由於資金有限，她不會追逐高風險的妖股或以賺取價差為目標，而是以存股為主要策略，追求穩定的5%至6%回報率，避免被通膨侵蝕資產價值。然而，市場對安全資產的需求仍然強勁。中央銀行近期標售1400億元的364天期定存單，市場資金充沛推升投標熱度，最終投標倍數達2.12倍。儘管如此，得標加權平均利率下降至1.258%，跌破1.3%大關，創下五年來最大跌幅。亞太商工總會執行長邱達生解釋，原本市場預期利率在1.3%左右，但由於投標金額近3000億，遠超過發行額度，導致利率下滑。

364天期定存單爆搶，標售熱度飆破兩倍倍數。（圖／AI生成）

中央大學經濟系教授吳大任分析，即使殖利率很低但仍有大量機構爭相購買債券，這反映金融機構已感受到市場的不確定性，特別是川普政策對台灣可能產生的影響。他認為，雖然風險尚未爆發，但隨時可能發生，因此金融機構將政府債券視為相對穩定的資產。他建議一般投資大眾密切關注這一趨勢的發展。

邱達生強調定存的最大優勢是保本。他指出，當系統性風險發生時，其他金融商品的本金可能會大幅縮水，但定存不會出現這種情況，而且還能獲得利息收入。在目前通膨壓力尚未完全消退的情況下，市場資金持續尋找避風港。從黃金、ETF到定存，如何在高風險環境下保值資產，考驗著每個人的投資智慧。

更多 TVBS 報導

AI熱潮席捲全球！長線看好短期恐回檔 投資人憂「這風險」

解百萬定存遭阻 79歲婦誤會「被刁難」淚崩

美元黃金美債罕現三頭齊揚 專家：避險轉變金融屬性

定期定額vs定期定股哪個好？專家：新鮮人薪水這比例最適合 4大趨勢產業必買

