通膨推高營運成本 台積電不排除漲價可能

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台積電財務長黃仁昭在接受英國廣播公司（BBC）專訪時表示，受到通膨壓力影響，台積電未來不排除漲價可能，但不會是「4倍、5倍」地漲。

全球最大晶片製造商台積電，財務長黃仁昭在接受英國廣播公司（BBC）獨家專訪時表示，通膨正推高營運成本，台積電不排除漲價的可能性，但不會突然調漲「4倍、5倍」。（葉柏毅報導）

BBC在專訪中提到，台積電生產輝達、超微和蘋果等企業所設計的最先進晶片，因此任何漲價都可能推升AI基礎設施成本，並隨時間推移，進一步帶動電子產品售價上漲。

台積電財務長黃仁昭接受BBC專訪時表示，受到通膨壓力，台積電不排除未來漲價可能，但不是突然「4倍、5倍」地調漲，而是「反映自身產品價值」。黃仁昭並強調，台積電擁有「技術領先地位」和「卓越製造能力」，他也並不認為AI熱潮是泡沫。

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黃仁昭也否認，台積電到美國、德國與日本等國設廠，是受到華府壓力等的說法。他說，台積電不管在哪裡設廠，都是基於客戶的需求來擴充產能；但黃仁昭也強調，不管台積電在哪裡設廠，全球最先進、最尖端的晶片製程，都會留在台灣。

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