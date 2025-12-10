通膨收斂！前10月實質總薪資漲幅10年最大

工資調高、通膨減緩，勞工荷包跟著變胖。主計總處今(10)日發布薪資及生產力統計，1至10月全體受僱員工經常性薪資4萬7,803元，年成長3.08％，加計加班費及獎金的總薪資平均數年彈4％，扣除物價因素後，實質經常性薪資平均數年增1.32％，為5年來最大增幅。累計實質總薪資平均數成長2.22％，則是10年來最大漲幅，近期物價漲幅收斂的幫助很大。

據統計，1至10月全體受僱員工經常性薪資中位數為3萬8,319元，年增3％。每人每月實質經常性薪資平均數為4萬3,664元，年升1.32％，至於較能反映受僱員工薪資的中位數，則落在3萬5,001元，年增1.24％。累計總薪資平均數為63萬9,970元，比去(2024)年提高4％，累計實質總薪資平均為數58萬4,550元，上揚2.22％。

主計總處表示，基本工資調升、廠商加薪都會推升經常性薪資，近年薪資成長幅度大於物價漲幅，加上AI商機發酵，相關產業發放較多獎金，加計獎金後的總薪資也有較多成長。

不同行業別的薪資出現明顯差異，主計總處指出，1至10月經常性薪資平均數低於整體平均者，包括住宿及餐飲業3萬4,995元、其他服務業3萬6,671元，如美容美髮及用品維修、製造業4萬5,779元，其中電子零組件製造業5萬7,042元。行情較高者則有專業科學及技術服務業5萬8,258元、出版影音及資通訊業6萬9,548元、金融及保險業7萬776元。

觀察1至10月各行業受僱員工經常性薪資中位數，住宿及餐飲業、支援服務業因非典型僱用員工占比較高，經常性薪資中位數相對較低，分別為3萬1,566元及3萬2,721元；受僱員工較多的製造業為3萬6,726元，其中電子零組件製造業為4萬6,914元；出版影音及資通訊業5萬3,400元、金融及保險業5萬7861元也相對較高。

至於各行業加薪情形，主計總處提到，前10月經常性薪資漲幅較多的是批發及零售業年飆3.68％，製造業年增3.55％、醫療保健及社會工作服務業提升3.47％、營建工程業上漲3.4％。累計總薪資平均數部分，因製造業年節獎金及績效獎金發放較多，年增率達5.91％，其中電子零組件製造業上揚8.84％；運輸及倉儲業攀升4.8％。

此外，主計總處統計10月受僱員工加班情形，製造業加班工時17.8小時，連續17個月正成長，其中電子零組件製造業因與AI商機火熱不衰，10月加班工時衝上30.4小時，創下1980年6月以來新高，刷新逾45年紀錄，且已連續28個月走升。

