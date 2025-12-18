通膨數據亮眼！美股開盤上漲 道指狂飆300點

▲美國11月CPI數據表現亮眼，帶動美股四大股指上漲。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國勞工統計局今（18日）公布，11月消費者物價指數（CPI）年增2.7%，增幅低於預期，投資人押注聯準會有望維持降息步調。美股今開盤大幅上漲，標普500指數上漲1%、那斯達克上漲1.5%、道瓊工業上漲340點或0.7%。

截至美東時間上午9時46分，道瓊工業指數上漲189.56點或0.4%，暫報48,075.53點；標普500指數上漲50.26點或0.75%，暫報6,771.69點；那斯達克指數上漲240.54點或1.06%，暫報22,933.87點；費城半導體指數上漲209.15點或3.12%，暫報6,904.46點。

個股部分，台積電ADR上漲1.86%、輝達上漲1.01%、超微上漲2.82%、Meta上漲1.70%、谷歌上漲0.96%、微軟上漲1.2%、甲骨文上漲2.21%、英特爾上漲1.01%、蘋果下跌0.98%。

據美國財經媒體CNBC報導，半導體公司美光科技公布的財報超出投資人預期，同時對營收前景給出強勁預測，股價一度上漲13%。同時也帶動人工智慧（AI）板塊復甦。

美國勞工統計局今也公布延遲發布的11月消費者物價指數報告（CPI），報告顯示11月份整體CPI年通膨率為2.7%，低於經濟學家先前預期3.1%，剔除食品和能源價格的核心CPI年通膨率為2.6%，也低於經濟學家預測的3%。截至 12 月 13 日當週，首次申請失業救濟人數為 22.4 萬，低於前一周向上修正後的 23.7 萬。同樣也低於經濟學家預估的22.5萬人。

瑞銀全球財富管理美洲首席投資官兼全球股票主管霍夫曼-布爾查迪（Ulrike Hoffmann-Burchardi）表示，聯準會的寬鬆政策、強勁的增長勢頭以及AI的進步，將對美國和國際股市起到支撐作用。

