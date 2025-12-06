通膨數據支撐降息預期 美股主指全漲、台積電ADR漲0.61％

美國公布最新通膨數據，支撐市場對於聯邦準備理事會（Fed）下週將降息的預期，美國股市週五收盤小漲，逼近歷史高點。道瓊工業指數上漲104.05點、0.22%，標準普爾500指數上漲0.31%，那斯達克指數收盤上漲0.19%，台積電ADR漲0.61％、收294.72美元。

綜合外媒報導，聯準會的主要通膨指標為個人消費支出（PCE）報告，美國商務部公布的9月份核心個人消費支出價格指數顯示，年增率為2.8%，低於預期。剔除波動較大的食品和能源價格後的9月核心PCE月增0.2%，符合經濟學家預期。週五密西根大學公布的12月初消費者信心指數也超過了先前預測。

芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具顯示，市場預計下週降息的機率高達87%，遠高於幾週前的預期。本週美股普遍上漲，標普500指數本週迄今上漲0.3%，那斯達克指數和道瓊工業指數分別上漲近1%和0.5%。

美股週五收盤，道瓊工業指數終場上漲104.05點，或0.22%，收在47954.99點。標準普爾500指數上漲13.28點，或0.19%，收在6870.40點。那斯達克指數上漲72.99點，或0.31%，收在23578.13點。費城半導體指數上漲78.867點，或1.09%，收在7294.836點。

焦點個股方面，週五Netflix股價在早盤大幅下跌後出現震盪，該公司宣布與華納兄弟探索頻道達成協議，華納兄弟將以720億美元收購其電影和串流媒體資產，Netflix股價下跌近3%，而華納兄弟股價上漲超過6%。