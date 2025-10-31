通膨時代的清流！原物料成本下降就「回調售價」 網哭：佛系老闆拯救月底荷包

（記者石耀宇／綜合報導）物價持續攀升，許多民眾感嘆生活開銷「回不去了！」不過，仍有業者秉持「佛心經營」，在通膨壓力下逆勢展現誠意，讓小資族的生活依舊有「小確幸」。其中，新北市永和的「京味鮮精緻自助餐」主打平價便當與惜食活動；桃園中壢的「88BURGER」則持續以「成本回落就調降售價」的理念經營。

圖／新北市永和區「京味鮮精緻自助餐」。（引新聞記者 攝）

位於永和區永貞路的「京味鮮精緻自助餐」，鄰近育才國小與永和國中，店內以自助取餐便當為主，菜色多樣主打「新鮮、衛生、安心、便宜」。在便當普遍破百的市場中，京味鮮多年來維持70元起跳，最受歡迎的脆皮雞腿便當也僅售百元。近日適逢五週年，更推出「惜食回饋活動」：在下午1點至2點、晚上7點至8點消費，滿100元折10元，滿150元再折10元；藉此鼓勵民眾珍惜食物、減少浪費，同時讓顧客「吃得飽又花得少」，在高物價時代中依然能獲得滿足。

圖／店家還推出五週年「惜食回饋活動」。（記者石耀宇 攝）

另一間位於桃園中壢民有街的「88BURGER」（又稱「八八漢堡」、「パパ漢堡」），以現點現做的手工漢堡聞名，份量十足、價格親民，店內陳設充滿動漫掛畫與模型，展現老闆個人風格與親切氛圍。近日有網友在社群平台分享，他形容88BURGER是「宅男靈魂的夢幻基地」，店內處處藏驚喜，「櫃檯上的報喪女妖超搶眼」還都是老闆親手做的；但最令人驚訝的，是他跟老闆聊天時，聽到的一句話——「原物料下降，我就會價格回調。」

圖／網友形容88BURGER是「宅男靈魂的夢幻基地」。（翻攝 Facebook）

老闆受訪時回應：「我就是賺我該賺的而已，原物料下降我就會價格回調，道德良心吧。不然原物料下降，但都沒人願意回調，物價只會越來越高。」他強調，這項作法並非近期才開始，而是早在舊店時期就已實踐，「我只是想帶風氣。」他也笑稱自己「佛系經營、低調行善」，透露平時常默默捐款：「只是我不想讓人知道而已，我比較低調。」

圖／88BURGER介紹稱省略過多的裝潢包裝，只想用最高的CP值回饋給大家。（翻攝 Facebook／パパ漢堡 88 Burger）

在物價高漲、消費者壓力沉重的當下，兩家業者雖然型態不同，卻同樣以實際行動回應社會。這樣的經營態度，不只是促銷手段，更為餐飲業在通膨與成本壓力中帶來一股暖流；對消費者而言，他們提供的則不僅是一頓飽足，更是一份難得的「被善待」感。

