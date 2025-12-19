通膨率居高不下 日本央行決升息一碼至0.75%

日本央行決定升息一碼，政策利率來到0.75%。

日本央行今（19）日召開貨幣政策會議，決定將政策利率，從現行的0.5%上調一碼，來到0.75%。這是日本政策利率自1995年9月之後，30年以來的新高點。（葉柏毅報導）

事實上，在日本央行這次貨幣政策會議之前，許多分析都已經指出，日本央行應該是非升息不可了。根據最新公佈的一項數據顯示，日本的通膨率，已經連續44個月高於日本央行所訂定的2%目標，進一步強化了日本央行即將升息的前景。

有分析引用日本總務省統計局最新公佈的數據顯示，日本11月消費者物價指數（CPI）年增2.9%，相較於10月的3%略為放緩，不過仍然處在於2%的通膨目標之上，這項數據強化了市場預期，認為日本央行將在19日決定升息1碼，而最後的決策結果，也確實如此。

日銀在去年。結束長達10年的貨幣寬鬆政策，並在今年1月，將短期利率提高到0.5%；而由於日本食品價格居高不下，日本通膨率持續高於2%的目標，有越來越多日銀理事會成員表態，要支持升息。