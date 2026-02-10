通膨衝擊原物料！三商巧福9個月內二度漲價 最貴變215元

三商巧福在去年五月才剛進行主餐全面漲價，今（10）日卻突然宣布再度調整價格，九個月內二度漲價，引發消費者關注。此次調整依不同品項漲幅介於4至7元，平均漲幅約5%，其中去年漲價後已突破200元大關的蘭州雙寶牛肉拉麵，此次更調漲至215元。

三商巧福在去年五月才剛進行主餐全面漲價，今（10）日卻突然宣布再度調整價格，九個月內二度漲價，引發消費者關注。（示意資料照／翻攝畫面）

根據《中時新聞網》報導，三商巧福自10日起調整多項產品價格。半筋半肉牛肉麵／細粉、超大盛牛肉壽喜飯／麵、叻沙牛肉麵／細粉及番茄牛肉麵／細粉，由原先185元調升至195元。原汁牛肉麵／細粉、清燉牛肉麵／細粉、原汁牛筋麵／細粉、汕頭牛肉麵與牛肉壽喜飯／麵等品項，則從175元上調至185元。

原汁牛肉麵。（圖／三商巧福提供）

此外，咖哩雞肉飯、黑胡椒豬柳飯及油蔥雞肉飯，售價由155元調整為160元；牛肉湯從150元漲至160元。紅燒排骨飯／麵／細粉、黃金滷排麵則由140元調整為145元。牛肉炸醬麵及番茄牛肉醬乾拌麵，由95元調升至99元；牛肉塊／牛肉片也從90元調漲至95元。

紅燒排骨飯。（圖／三商巧福提供）

備受關注的是，原本售價已超過200元的蘭州雙寶牛肉拉麵，價格從205元調漲至215元；牛三寶牛肉麵／細粉，則由200元調升至210元。整體而言，此次調漲金額介於4至10元之間，平均漲幅約5%。

針對連續兩次漲價的情況，三商巧福表示，近期全球性通膨影響，導致國際原物料價格持續上揚，為反映營運成本及費用持續上升，並維持最佳的品質與服務，才決定從10日起調整部分品項單價。

值得注意的是，三商巧福在去年五月才剛進行過一輪漲價，不到一年又再度調整價格，反映出餐飲業者面臨的成本壓力持續增加。消費者對此次漲價反應不一，有人表示理解通膨壓力，但也有人認為短期內連續漲價幅度過大。

